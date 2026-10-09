«Це не по-партнерськи»: Зеленський жорстко прокоментував домовленості Трампа з Путіним

Зеленський вважає, що українську делегацію використовують як прикриття для паралельних контактів Вашингтона з Москвою

Володимир Зеленський наголосив, що дозвіл Росії експортувати дизель дасть Москві додаткові кошти для продовження війни проти України

Президент України Володимир Зеленський розкритикував домовленості президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним щодо експорту російського дизельного пального. Глава держави заявив, що на тлі переговорів української та американської делегацій про припинення війни Вашингтон фактично створює для Москви можливість отримувати додаткові гроші на бойові дії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Зеленського.

Зеленський заявив про суперечність між переговорами та рішенням США

За словами президента, українська переговорна команда перебуває у Флориді протягом двох днів, де проводить зустрічі з американськими представниками. Сторони обговорюють шляхи завершення повномасштабної війни, а одним із можливих перших кроків Київ розглядає енергетичне припинення вогню.

Зеленський наголосив, що така домовленість має особливе значення для українців, адже йдеться про захист енергетичної інфраструктури та безпеку родин. Водночас, за його словами, саме під час переговорів української та американської команд Дональд Трамп спілкується з Путіним і домовляється про можливість експорту російського дизельного пального.

Глава держави вважає, що доходи від продажу нафтопродуктів можуть поповнювати російські ресурси для ведення війни. Точних сум, про які йдеться, президент не назвав, зазначивши, що це можуть бути мільйони або мільярди.

«Це додаткові гроші на цю війну, це додаткові гроші на ці страждання проти нас, безумовно. Це підживлює тільки Путіна і дає можливість воювати тільки більше», – заявив Зеленський.

Президент розкритикував підхід Вашингтона

Окремо президент висловив невдоволення тим, як, на його думку, американська сторона поєднує переговори про припинення бойових дій із домовленостями, які можуть принести Росії додаткові доходи. Зеленський вважає, що українську делегацію використовують як прикриття для паралельних контактів Вашингтона з Москвою.

«Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму і це точно нечесно, це точно не по-партнерськи і це, на мій погляд, слабке рішення, на жаль», – сказав глава держави.

Наприкінці заяви Зеленський назвав рішення слабким кроком з боку партнерів, від яких Україна очікує підтримки у завершенні війни. Водночас президент не повідомив подробиць домовленостей Трампа з Путіним щодо експорту дизеля та не уточнив, про які саме обсяги постачання йдеться.

Нагадаємо, 8 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що Україна та США обговорюють можливість секторального припинення вогню, зокрема в енергетичній і морській сферах. Президент також зазначив, що очікує результатів переговорів української команди у США.