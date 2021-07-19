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    Бывшая супруга Джонни Деппа показала свою дочь от суррогатной матери (фото)

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    Актриса Эмбер Херд - Бывшая супруга Джонни Деппа показала свою дочь от суррогатной матери (фото)
    Актриса Эмбер Херд
    instagram.com/amberheard/

    По информации источников, девочка появилась на свет с помощью суррогатной матери

    Американская актриса Эмбер Херд опубликовала фотографию с дочерью от суррогатной матери. Новый пост появился в Instagram-аккаунте звезды.

    На снимке артистка запечатлена перед ноутбуком с ребенком на руках. «Я просто мама и папа. А она босс», — написала Херд.

    О том, что актриса стала матерью, стало известно 2 июля. Ее дочь по имени Уна Пейдж (Oonagh Paige) родилась еще 8 апреля, однако знаменитость решила сообщить об этом несколько месяцев спустя. «Она начало моей оставшейся жизни», — поделилась она.

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    Бывшая супруга Джонни Деппа показала свою дочь от суррогатной матери (фото)
    Бывшая супруга Джонни Деппа показала свою дочь от суррогатной матери (фото)
    Бывшая супруга Джонни Деппа показала свою дочь от суррогатной матери (фото)
    instagram.com/amberheard/

    По информации источников издания Page Six, девочка появилась на свет с помощью суррогатной матери. Сама актриса рассказала, что захотела ребенка еще четыре года назад, однако планировала сделать это «на своих условиях». «Теперь я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать об одной из самых фундаментальных частей нашей судьбы таким образом», — написала Херд.

    С 2015 по 2016 годы Эмбер Херд была замужем за актером Джонни Деппом. После расставания Депп подал иск к бывшей жене и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывания — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: знаменитости дети звезд
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    Бывшая супруга Джонни Деппа показала свою дочь от суррогатной матери (фото)