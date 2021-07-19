Бывшая супруга Джонни Деппа показала свою дочь от суррогатной матери (фото)

По информации источников, девочка появилась на свет с помощью суррогатной матери

Американская актриса Эмбер Херд опубликовала фотографию с дочерью от суррогатной матери. Новый пост появился в Instagram-аккаунте звезды.

На снимке артистка запечатлена перед ноутбуком с ребенком на руках. «Я просто мама и папа. А она босс», — написала Херд.

О том, что актриса стала матерью, стало известно 2 июля. Ее дочь по имени Уна Пейдж (Oonagh Paige) родилась еще 8 апреля, однако знаменитость решила сообщить об этом несколько месяцев спустя. «Она начало моей оставшейся жизни», — поделилась она.

По информации источников издания Page Six, девочка появилась на свет с помощью суррогатной матери. Сама актриса рассказала, что захотела ребенка еще четыре года назад, однако планировала сделать это «на своих условиях». «Теперь я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать об одной из самых фундаментальных частей нашей судьбы таким образом», — написала Херд.

С 2015 по 2016 годы Эмбер Херд была замужем за актером Джонни Деппом. После расставания Депп подал иск к бывшей жене и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывания — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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