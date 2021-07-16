Знаменитая американская модель снялась для украинского Vogue (фото)

Фотосессия вызвала споры в сети

Полная манекенщица из Техаса снялась полуголой для украинской версии модного журнала Vogue и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте издания.

18-летняя плюс-сайз-модель Тесс Макмиллан (Tess McMillan) попозировала в нескольких образах. На одних кадрах она запечатлена в полный рост в белой рубашке с принтом в виде инопланетянина и черной юбке длины макси. На других — в вязаном свитере с цветами, мини-юбке в бело-голубую полоску и розовых завязках на ногах. Помимо этого американка снялась в розовом бикини и белом пиджаке с черными вставками.

Для обложки был выбран портрет Макмиллан в прозрачном топе салатового цвета, просвечивающем грудь девушки. Ее образ дополнили золотистый браслет и кольцо, а на лицо нанесен макияж в светло-зеленых тонах. Автором фотосессии выступила фотограф Петра Коллинз (Petra Collins).

instagram.com/tess_mcmillan/

Пользователи сети принялись обсуждать внешность модели. «Один вопрос: зачем такая обложка? Это издевательство?», «Я, конечно, все понимаю: бодипозитив и все такое… Но как можно на обложку с такими ногтями?», «Журнал куплю, обложку оторву… Я все понимаю, все мы разные, но, чтобы быть на обложке журнала, нужно хоть немного здоровый образ жизни вести… А такой вид в столь юном возрасте совсем не здорово», «Что за чертовщина! Очень Уродливо!» — негодовали одни.

Другие, напротив, выступили в защиту девушки: «Отличное фото!», «Судя по комментариям, люди далеки от культуры и искусства», «Красивая девушка», «Невероятно красивая девушка с прекрасными пышными формами!», «О мой бог, это невероятная обложка!»

Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.