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    52-летняя звезда «Короны» отказалась от лифчиков

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    52-летняя актриса Джиллиан Андерсон - 52-летняя звезда «Короны» отказалась от лифчиков
    52-летняя актриса Джиллиан Андерсон
    instagram.com/gilliana/

    По словам актрисы, они слишком неудобные

    Звезда «Короны» и «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон рассказала, что больше не носит бюстгальтеры. Неожиданное заявление 52-летняя актриса сделала в прямом эфире, который провела в своем аккаунте в Instagram.

    По словам актрисы, она уже давно отказалась от бюстгальтеров потому, что они слишком неудобные.

    «Я больше не могу носить бюстгальтеры. Извините, но мне все равно, если моя грудь будет доставать до пупка, я больше не надену бюстгальтер. Это чертовски неудобно»,— призналась Андерсон в ответ на вопросы подписчиков.

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    52-летняя звезда «Короны» отказалась от лифчиков
    52-летняя звезда «Короны» отказалась от лифчиков
    52-летняя звезда «Короны» отказалась от лифчиков
    52-летняя звезда «Короны» отказалась от лифчиков
    52-летняя звезда «Короны» отказалась от лифчиков
    52-летняя звезда «Короны» отказалась от лифчиков
    52-летняя звезда «Короны» отказалась от лифчиков
    52-летняя звезда «Короны» отказалась от лифчиков
    52-летняя звезда «Короны» отказалась от лифчиков
    52-летняя звезда «Короны» отказалась от лифчиков
    instagram.com/gilliana/

    Заявление актрисы нашло отклик в сердцах ее поклонниц. Многие пользовательницы Twitter и Instagram поддержали Андерсон в комментариях: «О, Джиллиан, я так тебя понимаю. Это пытка. Даешь свободу!», «Что могу сказать — она мой кумир, прекрасный ответ», «Аминь, сестра! Женщины заслуживают комфорт».

    Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

    «С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

    Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    52-летняя звезда «Короны» отказалась от лифчиков