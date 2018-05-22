Melovin назвал «Евровидение» безумно политическим конкурсом

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Melovin

Артист рассказал об обратной стороне популярного песенного состязания

Украинский певец Melovin, который на «Евровидении-2018» занял 17 место из 26 возможных, достаточно резко отозвался об этом песенном конкурсе. При этом он отметил, что это не преуменьшает его значения и того опыта, который он может дать молодому артисту.

«Безумно политический конкурс. Я никак не обвиняю никого, ни организаторов, никого. Это колоссальный опыт для молодого музыканта, можно просто горы свернуть после этого. Если захотеть. Но правда, присутствует в конкурсе политика, какие-то отношения между другими странами, это и выставление оценок, каждый ставит друг другу… Вот такого типа политика, не более», - отметил артист.

Также он призвал не считать этот конкурс ложным и верно расставлять акценты в его отношении.

«Это гениальный конкурс, не знаю, почему все так драматизируют, что он ложный… Так драматизируют, ну будто вот прям памятник еще надо поставить артисту, который там был. К черту памятники! Отличный конкурс, работаешь себе – работай! Пой, кайфуй! Отличное место, где всегда можно познакомиться с другими и как минимум расширить свою аудиторию», - добавил певец.

Джерело: Обозреватель