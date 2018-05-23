Холли Берри в соблазнительном наряде очаровала сеть

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Холли Берри

51-летняя звезда опубликовала эффектное фото, от которого можно потерять дар речи

Холли Берри обладает потрясающей внешностью. Глядя на нее, язык не повернется сказать, что ей 51, потому как актриса выглядит лет на 20 младше своего возраста. Причем сама она прекрасно это знает и не упускает возможности лишний раз напомнить об этом поклонникам.

Например на днях в Instagram звезды появился весьма откровенный снимок. На нем Холли позирует в кружевном боди и полупрозрачной юбке с высоким вырезом на бедре. Соблазнительный черно-белый снимок актриса приурочила к выходу фильма «Джон Уик 3», объявив, что там она исполнит роль некой женщины по имени София.

Впрочем, поклонники в первую очередь обратили внимание на роскошную фигуру звезды. В комментариях посыпалось множество комплиментов, а снимок всего за пару часов набрал больше ста тридцати тысяч лайков.

«До чего же хороша!», «Ты вообще стареешь? Хотя о чем это я, конечно нет!», «Идеальная женщина», «Вот так новости. Теперь жду «Джон Уик 3» еще сильнее!», — написали фолловеры.

К слову, своей потрясающей фигуре Холли обязана не генам, а регулярным тренировкам и диете. Актриса немало усилий прикладывает, чтобы выглядеть на все сто, и не скрывает этого. На своей странице она время от времени делится с подписчиками своими тренировками, мотивируя их и вдохновляя.