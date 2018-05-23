Даша Астафьева объяснила, зачем перекрасилась в блондинку

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Даша Астафьева

Певица, модель и актриса Даша Астафьева неоднократно удивляла зрителей кардинальной сменой образов

Но в этот раз Даша буквально шокировала всех: во время съемок шоу «Ліга зірок» певица предстала в абсолютно новом имидже – блондинки.

«Я меняю имидж каждый день: вчера я была мамой, сегодня я – артист. Мне нравятся эксперименты со внешностью, потому что это всегда новые эмоции. Кстати, перекрасилась я буквально за пару часов до концерта «Ліга зірок», – призналась Даша Астафьева.

По словам Астафьевой, она совершенно не боится стереотипов и шуток о блондинках.

«Я как-то проводила опрос среди своих поклонников – и большинство считают, что счастливее блондинки. Но я думаю, что это связано не с цветом волос, а с теми эмоциями, которые вызывают блондинки. Они яркие, смешные, забавные, всегда привлекают внимание, в том числе, и мужчин, и все равно ассоциируются с добром», – сказала Даша за кулисами шоу «Ліга зірок», где она впервые продемонстрировала новый имидж.