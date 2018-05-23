  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Блондинка и мотоцикл: Даша Астафьва кардинально сменила имидж

    • Розсилка
    Даша Астафьева - Блондинка и мотоцикл: Даша Астафьва кардинально сменила имидж
    Даша Астафьева

    Украинская певица умеет удивлять поклонников

    Каждый выход в свет Даши Астафьевой – яркий и запоминающийся. Однако во время съемок концерта «Ліга зірок», певица превзошла саму себя: она не только предстала в новом образе – блондинки, но и прямо на сцене решилась преодолеть свой страх мотоциклов.

    «Мне всегда нравились мотоциклы, хотя при этом я их безумно боялась. И, конечно, когда мне сказали, что во время моего выступления на сцене будет мотоцикл, сначала испугалась. Но решила побороть свой страх и проехаться на мотоцикле в компании красивой девушки», – рассказала Даша.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Блондинка и мотоцикл: Даша Астафьва кардинально сменила имидж
    Блондинка и мотоцикл: Даша Астафьва кардинально сменила имидж
    Блондинка и мотоцикл: Даша Астафьва кардинально сменила имидж

    Отметим, что певица регулярно радует поклонников яркими фотосессиями и эффектными образами. Совсем недавно Астафьева похвасталась снимками в объятиях  чернокожих парней, затем артистка показала романтичные фото с женихом и собакой

    Читайте також
    Украинская музыка модель певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ