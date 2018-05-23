Блондинка и мотоцикл: Даша Астафьва кардинально сменила имидж

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Даша Астафьева

Украинская певица умеет удивлять поклонников

Каждый выход в свет Даши Астафьевой – яркий и запоминающийся. Однако во время съемок концерта «Ліга зірок», певица превзошла саму себя: она не только предстала в новом образе – блондинки, но и прямо на сцене решилась преодолеть свой страх мотоциклов.

«Мне всегда нравились мотоциклы, хотя при этом я их безумно боялась. И, конечно, когда мне сказали, что во время моего выступления на сцене будет мотоцикл, сначала испугалась. Но решила побороть свой страх и проехаться на мотоцикле в компании красивой девушки», – рассказала Даша.

Отметим, что певица регулярно радует поклонников яркими фотосессиями и эффектными образами. Совсем недавно Астафьева похвасталась снимками в объятиях чернокожих парней, затем артистка показала романтичные фото с женихом и собакой.