  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Tayanna рассказала о своих планах на Нацотбор на «Евровидение-2019»

    • Розсилка
    Tayanna - Tayanna рассказала о своих планах на Нацотбор на «Евровидение-2019»
    Tayanna

    Артистка уже дважды претендовала на участие в песенном конкурсе

    Популярная украинская певица Tayanna, которая в последние два года занимает вторые места в финале Нацотборов на «Евровидение» прокомментировала, будет ли она продолжать попытки пробиться на песенный конкурс.

    «Не буду участвовать больше никогда, просто не хочу», – заявила Tayanna.

    Напомним, вокруг последнего участия артистки в Нацотборе на «Евровидение» разгорелся скандал. По словам члена жюри Андрея Данилко, после второго полуфинала он получил множество звонков от людей, которые якобы заподозрили певицу Tayanna в жульничестве и выступлениях с фонограммой.

    Напомним, Tayanna приняла участие в грандиозном шоу «Ліга зірок». С праздничной сцены также зажигать Оля Полякова, Дмитрий Монатик, Melovin, Сергей Бабкин, Tarabarova, Даша Астафьева, Мария Яремчук, Dilemma, Rumbero's, а также специальный гость – британский певец, автор хитов Love Me Again и Blame Ньюмен.

    Читайте также: Победительница «Евровидения-2018» угодила в антисемитский скандал.

    Джерело: Сегодня

    Читайте також
    конкурс Евровидение певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ