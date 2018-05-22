Tayanna рассказала о своих планах на Нацотбор на «Евровидение-2019»

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Tayanna

Артистка уже дважды претендовала на участие в песенном конкурсе

Популярная украинская певица Tayanna, которая в последние два года занимает вторые места в финале Нацотборов на «Евровидение» прокомментировала, будет ли она продолжать попытки пробиться на песенный конкурс.

«Не буду участвовать больше никогда, просто не хочу», – заявила Tayanna.

Напомним, вокруг последнего участия артистки в Нацотборе на «Евровидение» разгорелся скандал. По словам члена жюри Андрея Данилко, после второго полуфинала он получил множество звонков от людей, которые якобы заподозрили певицу Tayanna в жульничестве и выступлениях с фонограммой.

Напомним, Tayanna приняла участие в грандиозном шоу «Ліга зірок». С праздничной сцены также зажигать Оля Полякова, Дмитрий Монатик, Melovin, Сергей Бабкин, Tarabarova, Даша Астафьева, Мария Яремчук, Dilemma, Rumbero's, а также специальный гость – британский певец, автор хитов Love Me Again и Blame Ньюмен.

Джерело: Сегодня