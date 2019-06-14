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    Шоу-биз

    Дэниел Рэдклифф во время свидания с возлюбленной уснул на траве в парке

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    Дэниэл Рэдклифф и Эрин Дарк - Дэниел Рэдклифф во время свидания с возлюбленной уснул на траве в парке
    Дэниэл Рэдклифф и Эрин Дарк

    Звезда «Гарри Поттера» встречается с американской актрисой уже семь лет

    29-летний Дэниэл Рэдклифф устроил свидание-пикник со своей девушкой – 34-летней Эрин Дарк. Актеры отдыхали в нью-йоркском парке Hudson River Park, где их застали папарацци.

    Звездная пара не скрывала своих чувств на публике: Дэнил гладил Эрин по спине, а она нежно целовала его в губы.

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    Дэниел Рэдклифф во время свидания с возлюбленной уснул на траве в парке
    Дэниел Рэдклифф во время свидания с возлюбленной уснул на траве в парке
    Дэниел Рэдклифф во время свидания с возлюбленной уснул на траве в парке
    Дэниел Рэдклифф во время свидания с возлюбленной уснул на траве в парке
    Дэниел Рэдклифф во время свидания с возлюбленной уснул на траве в парке

    Через некоторое время исполнитель роли Гарри Поттера лег на траву и уснул. Пока актер дремал под кустом, его подруга читала сайты в ноутбуке, сидя на пледе. Репортерам удалось запечатлеть этот забавный момент.

    Звезда «Гарри Поттера» встречается с американской актрисой уже семь лет. Они познакомились во время съемок драмы «Убей своих любимых» в 2013 году, и ни годы, ни сантиметры (Эрин выше Дэниэла) не стали помехой для романа.

     

     

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