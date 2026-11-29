Суспільне Мовлення засудило незаконне поширення аудіозаписів прослуховувань учасників лонглиста Національного відбору на Євробачення-2027, яке відбулося 28 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Мовлення.

Фрагменти виступів кількох артистів з'явилися в одному з Телеграм-каналів, після чого український мовник оприлюднив офіційну заяву та повідомив про початок внутрішнього розслідування. У суботу, 28 листопада, Суспільне заявило, що записи були отримані та поширені неправомірним способом. Крім того, у мовника наголосили, що оприлюднені матеріали мають низьку якість і є спотвореними, тому не дають об'єктивного уявлення ані про самі пісні, ані про виконання артистів.

«Мета розповсюдження цих записів невідома», – зазначили в Суспільному.

За інформацією з третього джерела, фрагменти спочатку з'явилися в Телеграм-каналі блогера та інсайдера Богдана Беспалова. Спершу він опублікував інформацію про пісні, з якими виступали учасники прослуховувань, а також власні оцінки цих композицій. Згодом у каналі з'явилося посилання на демоверсії конкурсних заявок, яке підхопили інші менш популярні медіа.

Водночас наразі невідомо, хто саме передав записи та за яких обставин вони потрапили до мережі. Більшість припущень пов'язані з тим, що витік стався через когось з редакції Суспільного. На це звернув увагу паблік Дім Євробачення, сказавши, що отримані уривки пісень мають порівняно високу якість голосу виконавців, тобто вони не могли бути записані з залу. Однак припущення про причетність когось із працівників Суспільного не підтверджені, а сам мовник обіцяє з'ясувати обставини витоку під час внутрішнього розслідування.

У своїй заяві Суспільне також закликало користуватися лише інформацією та аудіовізуальними матеріалами з офіційних джерел. Мовник наголосив, що під час Національного відбору важливо забезпечити рівні умови для всіх учасників і поважати їхню творчу роботу.

Нагадаємо, що відомий український музикант втрапив у секс-скандал, втративши можливість взяти участь в Нацвідборі.