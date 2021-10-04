Мендель рассказала о своих «женихах» в школе и первую учительницу

Бывшая пресс-секретарь президента также рассказала об интересных воспоминания из школьной жизни

По случаю Дня учителя бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о своей первой учительнице и вспомнил интересные моменты из школьной жизни, пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Первые слова и прочитанное наизусть «Светает, край неба пылает» на День рождения школьной учительнице. Благодаря тебе я говорю на украинском и благодаря тебе знаю, что «Шевченко – отец нации». Без пафоса, а так, как оно есть в твоем доме и в твоем сердце», – написала Мендель.

Также бывшая пресс-секретарь президента вспомнила, как в 9 лет она получала первые записки от «женихов», которые разбросали сельские школьники.

instagram.com/iuliia_mendel/

«Помнишь, как ты их перехватила и потом смеялась, глядя как я краснею, как помидор? Мне было 9, кажется? Твои уроки принимать, уроки ценить и уроки жить были значительно важнее грамматики. Но никогда нельзя научить, если бы ты не была Учителем от сердца. Благодаря тебе, я знаю, чем живет, что думает и как работает украинский учитель. И за все это - Тебе, первом настоящему моему Учителю, – низкий поклон. Настоящий Учитель - тот, кто заслуживает уважение и за ум, и мудрость. Кто учит не только за партой, но и по жизни», – добавила бывшая пресс-секретарь главы государства.

Юлия Мендель заверила, что в ее жизни такой учитель есть. Это тетя Антонина Анатольевна, или «наша Тоня», как знают ее только близкие. «Всегда тебя поддержу и всегда буду на твоей стороне! Люблю! С твоим Днем, Учитель! », – поздравила свою тетю с профессиональным праздником.

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