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Дитяче Євробачення 2026: стали відомі деталі виступу українки Еріки Колесніченко

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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11-річна Еріка Колесніченко виступить на конкурсі у суботу, 24 вересня, під одинадцятим номером
фото: Junior Eurovision

З'явилися перші фото виступу 11-річної українки на сцені в Мальті 

Представниця України на Дитячому Євробаченні 2026 Еріка Колесніченко виступила на першій репетиції конкурсу в мальтійському Та'Калі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Junior Eurovision.

Яким буде номер українки?

На сторінках конкурсу з'явилися перші кадри репетицій усіх учасників конкурсу, серед яких були світлини виступу і представниці України. Еріка Колесніченко з'явилася на сцені в блискучому рожевому бомбері та штанах такого ж кольору. 

Еріка Колесніченко з'явиться на сцені Дитячого Євробачення у яскравому образі
Еріка Колесніченко з'явиться на сцені Дитячого Євробачення у яскравому образі
фото: Junior Eurovision

Вбрання, яке вона одягне на Мальті, створив Олександр Греков. Стиліст Олександр Греков в інтерв'ю Суспільному пояснив: «Під час створення образу для Еріки завдання режисера було досить конкретним: колір мав бути рожевим, а крій штанів – особливим, щоб передати грайливий настрій пісні та номера». 

Режисерами постановки номера Not a Lullaby є Леся Подолянко та Ілля Осядлий. У них було лише два дні після завершення національного фіналу, щоб розробити концепцію виступу Еріки на Мальті. Вони пояснили: «Ми не вигадували щось нове у номері заново. Ми взяли те, що вже працювало, і підняли це на міжнародний рівень. Ми зберегли головне: момент, коли Еріка трансформується прямо на очах у глядачів». 

На фото репетицій також можна помітити ті особливості, про які розповідали режисери: «Ми шукали той «гачок», який Європа не забуде, і ми його знайшли. Ми розкриємо вам ексклюзивну інформацію: ви взагалі не побачите облич танцюристів. Лише хореографія та пластика. Балет тут – не фон, а жива декорація, на якій тримається весь номер».

І це справді так! Танцюристи вдягнені у цікаві зелені костюми, які створюють гарний контраст з українкою за рахунок кольорової гами. 

Дитяче Євробачення 2026: стали відомі деталі виступу українки Еріки Колесніченко фото 1
Еріка Колесніченко матиме яскраву постановку на Мальті
Еріка Колесніченко матиме яскраву постановку на Мальті
фото: Junior Eurovision

Про Еріку Колесніченко

Одинадцятирічна Еріка Колесніченко родом із Білої Церкви в Київській області, і вже змалку проявила пристрасть до сценічного мистецтва. У шість років вона почала брати уроки співу, а згодом брала участь у національних та міжнародних конкурсах, де неодноразово посідала перше місце.

Окрім співу, Еріка обожнює театр і зіграла чимало ролей у таких театральних постановках, як «Круелла», «Малефісента» та «Мері Поппінс». Серед її інших захоплень – верхова їзда.

Наприкінці вересня цього року Еріка взяла участь у українському відборі на Дитяче Євробачення 2026 з піснею Not a Lullaby. Серед шести учасників Еріка посіла перше місце, набравши 11 балів: вона отримала найбільшу кількість балів за результатами глядацького голосування та посіла друге місце за результатами голосування журі.

Нагадаємо, що 11-річна Еріка Колесніченко з Білої Церкви перемогла у фіналі Національного відбору на Дитяче Євробачення-2026 з піснею «НЕ колискова».

Теги: Євробачення

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