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Культовий хіт Вєрки Сердючки увірвався до топ-20 найпрослуховуваніших треків Євробачення

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Dancing Lasha Tumbai вважається одним з найяскравіших виступів на Євробаченні
фото: Wikipedia

Dancing Lasha Tumbai увірвалася до переліку найпопулярніших пісень вересня 

Легендарна пісня Dancing Lasha Tumbai Вєрки Сердючки стала однією з двадцяти найпопулярніших пісень Євробачення у вересні. Про це у своєму щомісячному огляді повідомив офіційний канал Євробачення, інформує «Главком».

Феномен Dancing Lasha Tumbai

Попри те, що на Євробаченні Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки виступав у далекому 2007 році, трек усе ще користується величезною популярністю серед слухачів у всій Європі. Зокрема, Dancing Lasha Tumbai закріпилася на 19-му місці рейтингу, піднявшись одразу на п'ять позицій порівняно з попереднім місяцем.

Нагадаємо, що ця запальна композиція принесла Україні друге місце на конкурсі в Гельсінкі та досі залишається одним із найяскравіших і найобговорюваніших виступів в історії Євробачення. Сам феномен треку охоплює як унікальне поєднання кількох мов (зокрема, і вигаданих фраз) і високу енергетику євродансу, так і всесвітньо відомі дискусії навколо значення фрази Lasha Tumbai – від кумедного пояснення про «збиті вершки» монгольською мовою до відомого політичного підтексту Russia Goodbye, який слухачі почули у звучанні фрази.

Хто переміг? 

Цікаво, що вперше з травня очолила чарт не переможниця Євробачення-2026 Dara з піснею Bangaranga. Лідерство у рейтингу вже вкотре отримав норвежець Олександр Рибак зі своєю Fairytail. Його лідерство стало настільки прогнозованим, що у євроспільноті жартують – його пісню хтось поставив на репіт і не може вимкнути уже не один місяць! 

Також варто відзначити, що вперше до рейтингу увійшла не представниця Європи чи Австралії. Так, філіппінка Carmelle з піснею Sobra-Sobra («Занадто») стала єдиною серед усіх учасників новоствореного Євробачення Азія, хто зумів набрати вражаючі перегляди серед фанів конкурсу. 

З усіма найбільш прослуховуваними піснями місяця можна ознайомитися в повному огляді від каналу Eurovision.

Нагадаємо, що Андрій Данилко вперше за довгий час розповів про особисте життя в інтерв'ю російськомовному виданню

Теги: Євробачення Андрій Данилко

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