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    Почему модели массово снимаются в бикини у бассейна в одинаковых позах (фото)

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    Почему модели массово снимаются в бикини у бассейна в одинаковых позах (фото)
    Фото: @mollymae

    Девушки запустили новый тренд

    Популярные в соцсетях модели и блогерши начали массово сниматься у бассейна в одинаковых позах и запустили тренд. На соответствующие фотографии в Instagram обратили внимание журналисты Daily Star.

    Звезды решили позировать в бикини, опираясь руками на борт бассейна и удерживая корпус над водой. В частности, флешмоб поддержали участницы британского реалити-шоу Love Island Молли-Мэй Хейг, Хлои Ферри, Зара Макдермотт, Гэбби Аллен и другие.

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    Почему модели массово снимаются в бикини у бассейна в одинаковых позах (фото)
    Почему модели массово снимаются в бикини у бассейна в одинаковых позах (фото)
    Почему модели массово снимаются в бикини у бассейна в одинаковых позах (фото)

    Так, например, Молли-Мэй Хейг запечатлели в черном купальнике со спины, когда она позировала в открытом бассейне на фоне пальм.

    Подобный кадр во время отпуска опубликовала Хлои Ферри: телезвезду засняли в бикини, состоящем из фиолетового топа и черных плавок-стрингов. Модель Зара Макдермотт, в свою очередь, попозировала в аналогичной локации в черно-белом купальнике с леопардовыми вставками.

    Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

    Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе.

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    Теги: знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес
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