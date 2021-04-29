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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют десятую годовщину свадьбы. Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото пары

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    39-летняя Кейт Миддлтон и 38-летний принц Уильям - Принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют десятую годовщину свадьбы. Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото пары
    39-летняя Кейт Миддлтон и 38-летний принц Уильям
    instagram.com/kensingtonroyal/

    Супруги повторили свой портрет, которым они сообщили о помолвке

    39-летняя Кейт Миддлтон и 38-летний принц Уильям сегодня отмечают десятую годовщину свадьбы. Супруги в честь праздника стали героями романтической фотосессии.

    Для фотосессии Кейт выбрала нежно-голубое платье бренда Gohst с цветочным принтом. Этот наряд монаршая особа брала с собой в поездку по Пакистану в 2019 году. Волосы Миддлтон уложила в крупные локоны, ей сделала макияж с румянцем. Уильям подобрал к платью жены рубашку из денима, надев ее со светло-серым свитером и брюками на несколько тонов темнее.

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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют десятую годовщину свадьбы. Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото пары
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют десятую годовщину свадьбы. Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото пары
    instagram.com/kensingtonroyal/

    Британцы отметили, что на свежем снимке влюбленные выглядят расслабленнее и увереннее.

    «Потрясающие кадры! С праздником!», «Любовь Кейт и Уильяма усилилась! Это видно по огонькам в глазах и легкости в движениях!», «Поздравляю герцога и герцогиню Кембриджских!», «Почти не изменились с момента объявления о помолвке! Только у Уильяма волос стало меньше», — написали пользователи.

    Ранее «Скотч» показывал фото звезды «Спасателей Малибу» в крошечном бикини, которая напомнила почему по ней сохли парни.

    Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, завороженные кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.

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    Теги: знаменитости Кейт Миддлтон Принц Уильям
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