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Відомий хітмейкер назвав українських сучасних артистів, які здатні самі творити пісні на віки

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Микола Бровченко – автор пісні «Панно Кохання», яка принесла Україні першу міжнародну премію в часи Незалежності
фото: uacrr.org.ua

На думку Миколи Бровченка, в Україні досі є видатні персони в музиці, які є сонграйтерами, працюють і з мелодією, і зі словом, які ще знають і відчувають, що пісня має бути явищем.

Автор відомих українських пісень Микола Бровченко назвав імена артистів, які вміють створювати хіти та писати музику. Сценарист пригадав молодих співаків та представників золотої естради України в інтерв'ю «Главкому».

Микола Бровченко вважає, що не існує формули, яка допомагає авторам створювати хіти. Водночас він зауважив, що наразі пісня рідко буває явищем, як було раніше.

«Я часто вивчаю «залаштунки» відомих пісень. Як, чому вона створювалася, з якої фразки, з яких трьох нот вона починалася. Я в цьому копирсаюся. Це така в мене вже профдеформація трохи. Помічаю, що навіть підхід до створення пісні зараз суттєво змінився. Раніше всі аудіотехнології, радіо, вініл – носії, звідки пісня взагалі добувалася слухачам, спонукали слухача очікувати пісні як явища. Чергову пісню будь-якого колективу або соліста сприймали як меседж, чергове послання до певної когорти – молоді, старших людей. Нових пісень чекали: і очікування були виправдані, або ні. Але пісня була тоді явищем. У неї був чіткий меседж – навіть у мелосі, мелодіях, у стилях, які ще півстоліття тому ставали «відкриттям», – пояснив фахівець.

Микола Бровченко першим пригадав Святослава Вакарчука. На його думку, співак вміє працювати з піснею, як з явищем. «Зараз давайте згадаємо, хто в нас, крім Славка (Вакарчука – «Главком») і ще кількох наших видатних людей, які є сонграйтерами, працюють і з мелодією, і з цим меседжем, які ще знають і відчувають, що пісня має бути явищем. А всі інші кладуть пісні на потік і тихенько, перепрошую, слідкують за кількістю лайків і переглядів», – сказав Бровченко.

Микола Бровченко назвав сучасних українських артистів, які здатні самі творити пісні на віки
Микола Бровченко назвав сучасних українських артистів, які здатні самі творити пісні на віки
фото: Микола Бровченко/Facebook

На думку Бровченка, здебільшого сонграйтерами можна назвати деякі українські гурти. Наприклад, співак Артем Пивоваров для сценариста є непоганим співаком, однак його підхід до музики є інакшим, ніж у Святослава Вакарчука. «Чесно кажучи, тут я дивлюся в бік гуртів здебільшого. Бо я навіть не можу таким назвати Артема Пивоварова. Він – дуже непоганий співак. Такі артисти передусім роблять шоу із низки пісень. Розумієте? А у Славка, наприклад, підхід: він робить пісню, ми її почуємо, і вона буде відрізнятися. І це буде сприйматися не як шоу», – пояснив він.

Микола Бровченко пригадав гурти «Брати Гадюкіни» та «Друга Ріка». Також він відзначив творчість народного артиста Тараса Петриненка та Олега Скрипки, який є фронтменом гурту «Воплі Відоплясова». Також, на його думку, саме ці музиканти вміють працювати з піснею як із явищем.

«Є такі. Починаючи від «Братів Гадюкіних», які посилали свої меседжі, і вони ці меседжі ставали нашими мемами. Їх розтягали на цитати, які ми досі пам'ятаємо. «Тернопіль» ми ніколи не забудемо і «Наркоманів на городі». Це нікуди не зникає. Це була своєрідна рефлексія соціуму через оцих пацанів, тоді молодих. Вони видавали на-гора те, чим ми жили. Це відгукувалося, і воно ставало явищем, і ці пісні досі знають. Не можу не згадати пісні-явища Тараса Петриненка – багато з них будуть існувати довгі десятиліття, бо в них є той самий меседж-послання. Надто – у мелодіях. В цьому ряду також «Друга Ріка», Олег Скрипка…» – зазначив експерт.

Окремо Микола Бровченко висловився про народну артистку Ірину Білик. За його словами, усі пісні зірки ставали тим явищем, про яке він згадував: «Іра, окрім того що виконавиця, написала дуже гарні мелодії. За це я її глибоко поважаю. Усе, що вона створювала, ставало явищем. «Ти мій», «А я пливу»… – воно заходило в серце через мелодії».

Торік Ірина Білик дала кілька концертів у Палаці «Україна», де глядачі щоразу «підірвали» зал, співаючи пісні зірки. На думку Бровченка, саме це й є рецептом хітів. «Оце той рецепт. Оце воно. Тут давайте повернемося до такого феномену, як українська народна пісня. Це те саме, тільки там не 30-, 40-річна історія, а тисячолітня. Уявіть: без записів, без фіксації, без нічого пісня існує і пронизує віки», – резюмував він.

Микола Бровченко – автор пісні «Панно Кохання», яка принесла Україні першу міжнародну премію в часи Незалежності
Микола Бровченко – автор пісні «Панно Кохання», яка принесла Україні першу міжнародну премію в часи Незалежності
фото: Микола Бровченко/Facebook

Микола Бровченко – автор пісень, які стали знаковими для української естради часів Незалежності. Його «Панно Кохання» принесла Україні у 1993 році першу визначну міжнародну музичну перемогу – гран-прі на конкурсі «Слов’янський базар» у Вітебську. Його суперхіт «Полуднева спека» у 2000-х вивів співачку, що виконала цю пісню, у перший ешелон українського шоу-бізнесу. Відео на композицію, відзняте в українській Ялті, було визнано найкращим за версією фестивалю «Таврійські Ігри». Ще один патріотичний шлягер – «Україна – це ти» – наприкінці 2016 року внесено до шкільної програми.

Сьогодні митець готує особливий проєкт – «Тишком-нишком». Бровченко постане у новому для себе форматі. А його пісні наживо, у затишній атмосфері богемного зібрання, виконає особлива співачка – Тетяна Гончарова. Пісні звучатимуть у різних жанрах – софт-рок, джаз, фолк, блюз. «Главком» є інформаційним партнером «Тишком-нишком».

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Теги: музика співак пісня музикант шоубіз Микола Бровченко

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