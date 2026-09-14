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Легендарний хіт «Полуднева спека» тепер співатиме інша співачка

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Пісню «Полуднева спека» заспіває Тетяна Гончарова
фото з відкритих джерел

Автор суперхіта 2000-х, який вивів Ані Лорак у перший ешелон української естради, довірив свій твір іншій виконавиці. Прем’єра нової версії «Полудневої спеки» відбудеться вже цими вихідними

Відомий український сценарист та автор пісень Микола Бровченко представить новий проєкт «Тишком-нишком», де один з його хітів «Полуднева спека» виконає інша співачка. Деталями Бровченко поділився в інтерв'ю «Главкому».

Музичний проєкт «Тишком-нишком» створювався за ідеєю популярної серії камерних живих концертів Tiny Desk Concert. «Я назвав це «Тишком-нишком», бо ми не хотіли збирати зали, не хотіли збирати стадіони. Ми хотіли зробити формат, який вже побачили на YouTube, – Tiny Desk Concert. Він виник спонтанно років з 10 тому в Америці. Радіо почало запрошувати зірок не в студію, а просто в офіс – від Роберта Планта до Біллі Айліш, кого хочеш – з музикантами. І вони грали там наживо для працівників. Усе це записувалося на три-чотири камери. І дуже важливо – все наживо. Ми вирішили щось схоже зробити. Обрали вісім різних пісень, щоб концерт був невеличким», – зазначив автор.

Микола Бровченко автор відомих українських пісень
Микола Бровченко автор відомих українських пісень
фото: stdu.com.ua

Для цього проєкту Бровченко обрав вісім пісень серед яких буде хіт «Полуднева спека». За словами Миколи Бровченко, він був проти однієї з пісень проєкту.

«Це, власне, всі мої пісні, але шість – це чисте сонграйтерство: музика і слова. А дві пісні… Одна пісня легендарна, якоюсь мірою… Я дуже був противником піднімати, ворушити минуле. Я про «Полудневу спеку». Я був сильним противником…» – зізнався музикант.

Цю композицію вперше виконала артистка Ані Лорак, яка замовчує війну в Україні. «Справа в тому, що, якщо ми всі знаємо цих артистів, я не хочу навіть їх (виконавиці хітів Бровченка – Повалій та Ані Лорак – «Главком») називати. Я для себе уже років 15, якщо не більше, їх викреслив. Я перестав із ними співробітничати, тому що там уже давно було ясно, що їм, скажімо так, наша земля не рідна», – зазначив він.

Так, у проєкті «Тишком-нишком» пісню «Полуднева спека» виконає Тетяна Гончарова. Переспівати цю композицію було давньою мрією артиски. Тетяна Гончарова є відомою українською співачкою та має великий досвід у музиці. Після тривалої перерви вона знову повернеться на сцену у проєкті «Тишком-Нишком».

Тетяна Гончарова повертається на сцену з Goncharova Project
Тетяна Гончарова повертається на сцену з Goncharova Project
фото з відкритих джерел

«Так, Тетяна – досвідчена співачка, у неї є два альбоми, але вона мала значну перерву, скажімо так, у кар'єрі, тому для неї це теж своєрідне повернення. Ця пауза «спрацювала» дуже сильно для слухацької недооцінки. Востаннє вона виступала десь у 2016-2017 роках – це був Alfa Jazz у Львові. Тетяна не робила тоді такої потужної кар'єри, оскільки майже завжди працювала не в музичній сфері. Вона – маркетолог, займається різними бізнесовими проєктами і зараз теж. А музика, пісня – її захоплення з юності. Тож зараз із проєктом «Тишком-Нишком» повертається до слухачів і Goncharova Project», – розповів Микола Бровченко.

Микола Бровченко розповів, що знайшов у своїх архівах демоверсією пісні «Полуднева спека», яку свого часу записав композитор хіта Сергій Куценко. Прем’єра пісні «Полуднева спека» відбудеться на концерті «Тишком-нишком».

«Справа в тому, що в мене є так звана «архівуха» – у комп'ютері, у файлах, на дисках ще щось залишилося. Величезний архів. Був такий період, коли композитори, якщо придумували мелодії, придумували задум пісні, вони просто робили демку. Сідали, грали на гітарі, на клавішах, на чому завгодно і записували це (фіксували на носіях – «Главком»). При цьому наспівували так звану мелодійну «рибу» – аби показати мелодію. І я у себе віднайшов одну Сергієву демку, де він співає повністю пісню невідомою мовою, скажімо так. Просто вигаданий текст. Але дуже красива мелодія. Я запропонував зробити прем'єру…» – поділився автор проєкту.

Композитор, музикант Сергій Круценко
Композитор, музикант Сергій Круценко
фото: Іnstagram.com/jamalajaaa

Микола Бровченко написав слова до мелодії Сергія Круценка та тепер представить її на концерті під новою назвою «Таємних пісень playlist». Це буде премʼєра, присвячена пам’яті Круценка.

«Для цього іноді було багато причин. Або «зірки» не зійшлися, або невідомо було, кому її пропонувати, і ще безліч факторів. Так чи інакше, але вона залишилася безсловесною. І я вирішив написати слова. Справа в тому, що і Тетяна, і я були дуже хорошими друзями Сергія. І його втрата, особливо для Тетяни, була дуже чутлива, бо він був її вчителем у студіях співу. Вона з ним почала писати свій новий альбом… Отже, я написав слова. І тепер одна з восьми пісень концерту буде прем'єрою Сергія Круценка», – сказав сценарист.

Сергій Круценкоукраїнський композитор, мультиінструменталіст і саундпродюсер помер у віці 55 років 8 січня 2023 року. Створив музику до понад 30 стрічок, серед яких «Микита Кожум'яка», «Іван Сила», «Хайтарма», «Незламна», «На своїй землі», а також саундтреки до фільму з Жаном Рено «Холодна кров» та «Захар Беркут» з Робертом Патріком. Створив симфонічну версію переможної пісні Джамали для «Євробачення» «1944», є автором музики суперхіта 2000-х «Полуднева спека»

За словами Миколи Бровченко, «Полуднева спека», яка незабаром зазвучить знову, не повторюватиме оригінал. Автор слів пісні розкрив деталі премʼєри. 

«Ми її переробили. Я був противником, щоб ми повторювали «оригінал». Не дай Боже, робити «а ля Лорак». Тепер ми зробили її в стилі босанова. Більше того, поділюся «секретом». Ми подавалися на «Тисячовесну». Прекрасна Ганка Третяк, режисерка, придумала ідею, яка просто перевертала сенс тих слів «Полудневої спеки». У тексті пісні є фрази про «самотні острови». Її це зачепило і вона сказала: «Хлопці, дівчата, це ж наш Південь. Оці самотні острови чекають нас. Оце ми будемо повертати. На жаль, ідея поки що не зайшла експертам. Але… Там багато гарних ідей не пройшло», – розповів він. 

Зазначимо, достворення проєкту долучилися продююсерка Лілія Млинарич, відома як засновниця Koktebel Jazz Festival та її син Кирило Млинарич. «Нам дуже допомогли Кирило Млинарич, який зараз пішов до ЗСУ, і його мама, дуже фахова і вже легендарна продюсерка Лілія Млинарич. Вони підтримали наш проєкт, допомогли узгодити всі формальності. І зараз його ведуть. Лілія опікується цим, і ми з нею як за кам'яною стіною. Отакі були витоки», – повідомив Микола Бровченко.

Микола Бровченко – автор пісень, які стали знаковими для української естради часів Незалежності. Його «Панно Кохання» принесла Україні у 1993 році першу визначну міжнародну музичну перемогу – гран-прі на конкурсі «Слов’янський базар» у Вітебську. Його суперхіт «Полуднева спека» у 2000-х вивів співачку, що виконала цю пісню, у перший ешелон українського шоу-бізнесу. Відео на композицію, відзняте в українській Ялті, було визнано найкращим за версією фестивалю «Таврійські Ігри». Ще один патріотичний шлягер – «Україна – це ти» – наприкінці 2016 року внесено до шкільної програми.

Сьогодні митець готує особливий проєкт – «Тишком-нишком». Бровченко постане у новому для себе форматі. А його пісні наживо, у затишній атмосфері богемного зібрання, виконає особлива співачка – Тетяна Гончарова. Пісні звучатимуть у різних жанрах – софт-рок, джаз, фолк, блюз. «Главком» є інформаційним партнером «Тишком-нишком».

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Теги: Микола Бровченко співачка пісня Таїсія Повалій Ані Лорак

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