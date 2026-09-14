Глорія Гейнор заспівала свій хіт I Will Survive українською мовою (відео)

Глорія Гейнор заспівала в дуеті з українкою

Американська співачка Глорія Гейнор заспівала свій хіт I Will Survive, виконавши приспів українською мовою. Виступом зірки поділилася психологиня Наталя Холоденко, пише «Главком».

Глорія Гейнор заспівала свою пісню I Will Survive, що українською мовою означає «Я виживу». Зірка написала цей трек, коли відновлювалася після операції. Зрештою пісня стала всесвітньо відомим хітом.

«Коли я зустрілася з Глорією Гейнор, то подумала, скільком людям її голос дав сили. І скільки болю стояло за ним. Вона записала «I Will Survive», коли відновлювалася після операції на хребті. Голос, який дав сили мільйонам, належав жінці, яка сама ще зцілювалася. Ось який урок я беру з її історії: ти можеш бути для когось опорою, поки сама ще шукаєш свою. Твої рани не знецінюють того, що ти можеш дати іншим», – зазначила Холоденко.

На відео Глорія Гейнор заспівала символічну фразу з приспіву своєї пісні, яка й є назвою композиції «Я виживу». На кадрах можна побачити, як Глорія Гейнор спочатку виконує куплет, а потім українською співає: «Я буду жить, я буду жити». Попри акцент співачка вдало заспівала українською.

I Will Survive

У коментарях українці почали коментувати виконання пісні Глорії Гейнор англійською та українською мовами:

«До мурашок. Неймовірно!»

«Супер».

фото: скриншот Іnstagram.com/kholodenkon

«Мурашки по шкірі!»

«Браво».

фото: скриншот Іnstagram.com/kholodenkon

Пісня «I Will Survive» вийшла у 1978 році. Вона принесла Глорії Гейнор премію «Греммі» та була внесена до Національного реєстру звукозаписів Бібліотеки Конгресу США як твір, що має важливе культурне значення.

Нагадаємо, латвійська співачка Лайма Вайкуле здивувала своїх шанувальників, виконавши пісню українською мовою. Це рішення викликало захоплення в українців та хвилю негативу з боку росіян.