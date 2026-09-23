Матінка-блогер. Дружина священника з Хмельницького стала зіркою соцмереж

Один з відеороликів Юлії Залізної зібрав понад 5 млн переглядів

Дружина священика з Хмельницького Юлія Залізна стала відомою блогеркою у мережі завдяки своїм відео, які збирають тисячі та навіть мільйони переглядів. Жінка розповідає у соцмережах про своє буденне життя та водночас службу в церкві. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Хмельницьке.

Юлія Залізна почала свій блог після того, як одне з її відео зібрало понад 5 млн переглядів. Відтоді її відео збирають тисячі, а іноді й сотні тисяч переглядів. У своєму блозі жінка ділиться не лише церковним життям дружини священика, але й розповідає про материнство та своє повсякденне життя.

днак не всі теми, які висвітлює Юлія Залізна, подобаються аудиторії. Зокрема, новина про те, що вона почала ходити до спортзалу обурила деяких користувачів. «Переважно, це старшого віку людей, бо молодь цього не пише, що не подобається, були коментарі, що огидно дружині священника ходити в спортивний зал», – розповіла жінка.

Проте Юлія Залізна не звертає уваги на критику. Вона також може прийти до церкви у штанах, оскільки думає про свій комфорт. «Спокійно можу бути в штанах, навіть якщо, наприклад, сьогодні дощ. І, якби сьогодні було б Богослужіння, я можу прийти одягнута і в штанах, тому що одяг до віри нам не заважає, нам потрібно думати про свій комфорт», – розповіла жінка.

Юлія Залізна зі своїм чоловіком-священником фото: Іnstagram.com/yulya_zal

Юлія Залізна пояснила, що веде свій блог, щоб заохочувати людей приходити до церкви. Блогерка публікує відео щодня. «В першу чергу, я на кожному відео ставлю хештег ПЦУ. І навіть якщо ввести просто ПЦУ хештег, дуже багато є моїх відео. Тобто я хочу показувати, що наша церква сучасна і в церкву класно ходити і в церкві добре», – пояснила матінка.

Юлія Залізна публікує відео майже щодня фото: скриншот Instagram

Крім того, Юлія Залізна радиться зі своїм чоловіком перед публікацією дописів на теми, що можуть викликати дискусії у мережі. Разом із цим чоловік підтримує дружину та її захоплення. «Я раджуся з ним, тому що я вважаю, що його думка є дуже важлива, і щоб зайвого чогось не сказати. Наприклад, коли навіть пишу сценарій на Reels: я часто розповідаю людям про свята, що роблять, як писати записки, як ставити свічку – я з ним раджуся, щоб це було все в рамках, в міру правильності, щоб це подати», – розповіла вона.

Чоловік Юлі Залізної підтримує її захоплення фото: Іnstagram.com/yulya_zal

Дружина священика не лише співає у церковному хорі, але й пече просфори (церковний хліб, – «Главком»), допомагає з декором храму та займається недільною школою. «Це було для старшого покоління так незвично. Аніматорів в храмі не було. Дітям це запам'яталось, що біля храму були аніматори. Люди це, можливо, не всі сприйняли, але наша була мета, щоб дітям сподобалось, тому недільна школа», – поділилася жінка.

Нагадаємо, священник Олег Кобель зі Львівщині, у селі Дуліби він відомий як парох церкви святого Юрія. Однак, крім служби в церкві львів’янин працює в спортзалі та тренує місцевих мешканців. Звичайний ранок священника зі Львівщини починається зі служіння в церкві. А потім чоловік відправляється на роботу до спортзалу.