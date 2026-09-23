Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Матінка-блогер. Дружина священника з Хмельницького стала зіркою соцмереж

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Юлія Залізна розповіла про свій блог в Іnstagram
фото: Іnstagram.com/yulya_zal

Один з відеороликів Юлії Залізної зібрав понад 5 млн переглядів

Дружина священика з Хмельницького Юлія Залізна стала відомою блогеркою у мережі завдяки своїм відео, які збирають тисячі та навіть мільйони переглядів. Жінка розповідає у соцмережах про своє буденне життя та водночас службу в церкві. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Хмельницьке.

Юлія Залізна почала свій блог після того, як одне з її відео зібрало понад 5 млн переглядів. Відтоді її відео збирають тисячі, а іноді й сотні тисяч переглядів. У своєму блозі жінка ділиться не лише церковним життям дружини священика, але й розповідає про материнство та своє повсякденне життя. 

днак не всі теми, які висвітлює Юлія Залізна, подобаються аудиторії. Зокрема, новина про те, що вона почала ходити до спортзалу обурила деяких користувачів. «Переважно, це старшого віку людей, бо молодь цього не пише, що не подобається, були коментарі, що огидно дружині священника ходити в спортивний зал», – розповіла жінка.

Матінка-блогер. Дружина священника з Хмельницького стала зіркою соцмереж фото 1
фото: Іnstagram.com/yulya_zal

Проте Юлія Залізна не звертає уваги на критику. Вона також може прийти до церкви у штанах, оскільки думає про свій комфорт. «Спокійно можу бути в штанах, навіть якщо, наприклад, сьогодні дощ. І, якби сьогодні було б Богослужіння, я можу прийти одягнута і в штанах, тому що одяг до віри нам не заважає, нам потрібно думати про свій комфорт», – розповіла жінка.

Юлія Залізна зі своїм чоловіком-священником
Юлія Залізна зі своїм чоловіком-священником
фото: Іnstagram.com/yulya_zal

Юлія Залізна пояснила, що веде свій блог, щоб заохочувати людей приходити до церкви. Блогерка публікує відео щодня. «В першу чергу, я на кожному відео ставлю хештег ПЦУ. І навіть якщо ввести просто ПЦУ хештег, дуже багато є моїх відео. Тобто я хочу показувати, що наша церква сучасна і в церкву класно ходити і в церкві добре», – пояснила матінка.

Юлія Залізна публікує відео майже щодня
Юлія Залізна публікує відео майже щодня
фото: скриншот Instagram

Крім того, Юлія Залізна радиться зі своїм чоловіком перед публікацією дописів на теми, що можуть викликати дискусії у мережі. Разом із цим чоловік підтримує дружину та її захоплення. «Я раджуся з ним, тому що я вважаю, що його думка є дуже важлива, і щоб зайвого чогось не сказати. Наприклад, коли навіть пишу сценарій на Reels: я часто розповідаю людям про свята, що роблять, як писати записки, як ставити свічку – я з ним раджуся, щоб це було все в рамках, в міру правильності, щоб це подати», – розповіла вона.

Чоловік Юлі Залізної підтримує її захоплення
Чоловік Юлі Залізної підтримує її захоплення
фото: Іnstagram.com/yulya_zal

Дружина священика не лише співає у церковному хорі, але й пече просфори (церковний хліб, – «Главком»), допомагає з декором храму та займається недільною школою. «Це було для старшого покоління так незвично. Аніматорів в храмі не було. Дітям це запам'яталось, що біля храму були аніматори. Люди це, можливо, не всі сприйняли, але наша була мета, щоб дітям сподобалось, тому недільна школа», – поділилася жінка.

Нагадаємо, священник Олег Кобель зі Львівщині, у селі Дуліби він відомий як парох церкви святого Юрія. Однак, крім служби в церкві львів’янин працює в спортзалі та тренує місцевих мешканців. Звичайний ранок священника зі Львівщини починається зі служіння в церкві. А потім чоловік відправляється на роботу до спортзалу. 

Читайте також:

Теги: священник дружина блогер церква Хмельницький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крижанівський: У часи Київської Русі саме українці несли московитам культуру, знання
«Росію вивчили українські дячки, а не іноземці». Перший посол України в РФ зробив гучну заяву
Вчора, 14:02
За словами священника, якщо вже припекло прати в неділю, то краще після 18:00
Священник пояснив, чи можна вмикати пральну машину в неділю
13 вересня, 18:16
Лікарі надавали чоловікові всю необхідну медичну допомогу, однак врятувати його не вдалося
Після російської атаки помер ще один житель Хмельницького
8 вересня, 18:33
Головне управління розвідки звернулося до українців з попередженням
ГУР заявив про спробу дискредитувати воєнну розвідку і звернувся до українців
3 вересня, 15:25
Чоловіки кидали каміння у ворота та намагалися потрапити на територію церкви
Невідомі закидали камінням храм ПЦУ в Києві та вигукували російські гасла
2 вересня, 18:44
Новий король Норвегії дав першу обіцянку після сходження на престол
Новий король Норвегії Гокон VIII склав присягу перед парламентом
1 вересня, 16:08
Сьогодні Новоселиця фактично балансує між статусом покинутого села та дачного поселення
Блогер показав українське село-привид, яким вільно ходять косулі
29 серпня, 19:15
Аліна Доротюк показала парковку з машинами в її ЖК, які вигоріли вщент
Журналістка Аліна Доротюк повідомила про влучання дрона у її ЖК (відео)
28 серпня, 14:20
24 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 серпня, 00:00

Життя

Матінка-блогер. Дружина священника з Хмельницького стала зіркою соцмереж
Матінка-блогер. Дружина священника з Хмельницького стала зіркою соцмереж
Українка порівняла життя у Болгарії та Грузії: головні плюси та мінуси країн
Українка порівняла життя у Болгарії та Грузії: головні плюси та мінуси країн
У Німеччині чоловік знайшов 3 кг скарбів часів римських імператорів (фото)
У Німеччині чоловік знайшов 3 кг скарбів часів римських імператорів (фото)
«Ми виживаємо». Медсестра-переселенка з Маріуполя розповіла про свою зарплату
«Ми виживаємо». Медсестра-переселенка з Маріуполя розповіла про свою зарплату
Олена Зеленська у Нью-Йорку продемонструвала вишукані образи (фото)
Олена Зеленська у Нью-Йорку продемонструвала вишукані образи (фото)
16-річна сум'янка створила ШІ-програму для виготовлення протезів
16-річна сум'янка створила ШІ-програму для виготовлення протезів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
149K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
50K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів

Новини

Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Сьогодні, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Вчора, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Вчора, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua