Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Тіна Кароль станцювала разом із засновником ГУР Олександром Скіпальським (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Тіна Кароль обійнялася з Олександром Скіпальським
фото: кадр із відео

Олександр Скіпальський поцілував руку Тіні Кароль у знак вдячності за їхній танець

Співачка Тіна Кароль запросила до танцю першого очільника ГУР Олександра Скіпальського під час свого виступу на VII Загальнонаціональній премії року «Золоті руки». Тіна Кароль виконала свою пісню «Хороший». Про це пише «Главком» із посиланням на відео гості премії.

Тіна Кароль та Олександр Скіпальський танцювали кілька хвилин. Разом із цим артистка продовжувала співати. Наприкінці Кароль та Скіпальський обійнялися, генерал також поцілував руку співачки.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram


Під час танцю несподіваного дуету зал підтримував Кароль та Скіпальського оплесками та оваціями. Також наприкінці танцю Тіна Кароль висловила вдячність Олександру Скіпальському. «Безмежно вдячна вам за все. Дякую вам за те, що ви є у нашої держави. Низький уклін», – сказала артистка.

До слова, на сцені премії Тіна Кароль отримала спеціальну відзнаку «За збереження та популяризацію культурної спадщини та захист національної ідентичності» за її роботу над проєктом «Дім звукозапису». «Українська культура має бути не лише збережена – вона має звучати, бути видимою, знаною. Саме заради цього ми створюємо «Дім звукозапису»: повертаємо імена, пісні, архівні документи та історії, які десятиліттями намагалися стерти, заборонити чи змусити забути», – написала співачка у соцмережах.

Нагадаємо, напередодні українська співачка Тіна Кароль заявила про скасування свого  концерту у Києві. Масштабний виступ мав відбутися у Палаці спорту 19 вересня. Тіна Кароль планувала побудувати місто у Палаці для свого концерту. Однак співачка з командою не змогла продовжити роботу над підготовкою до шоу.

Також повідомлялося, співачка Тіна Кароль «встановила» рекорд, стоячи в планці під час етеру шоу «Нашебачення». Тіна Кароль заявила про намір встановити рекорд України та простояти в планці чотири години. Співачці вдалося протриматися в планці без перерви на відпочинок 1 годину 54 хвилини. Коли інші учасники шоу виступали на сцені, Тіна Кароль в окремому приміщенні стояла в планці під наглядом представника Книги рекордів України, який фіксував досягнення. Однак є нюанс. 

Читайте також:

Теги: ГУР Тіна Кароль пісня СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За право представити Україну змагалися шестеро виконавців
Дитяче Євробачення-2026: Україна визначила свою представницю
26 вересня, 23:50
Святослвав Вакарчук із Jerry Heil випустили хіт цієї осені
Вакарчук з Jerry Heil, Матвієнко та Позитив. Найцікавіші прем'єри кліпів тижня (відео)
25 вересня, 15:14
Світлана та Ігор Поклад
Вдова легендарного композитора показала, скільки заробляє на його хітах (фото)
24 вересня, 16:05
Військовий передав ФСБ координати рембату, де відновлюють українські дрони
Військовий навів росіян на свій підрозділ і збирався втекти перед атакою
24 вересня, 10:28
Зеленський показав перші кадри знищення реактивних шахедів українським перехоплювачем
З'явилися перші кадри знищення реактивних шахедів українським перехоплювачем (відео)
19 вересня, 14:38
Агітатори закликали до захоплення Сумщини з подальшим приєднанням регіону до Росії
СБУ затримала двох російських агітаторів на Сумщині: їм загрожує до восьми років
17 вересня, 14:48
Суд віддав співробітника СБУ на поруки
Суд обрав запобіжний захід працівнику СБУ у справі про стрілянину в Києві
4 вересня, 16:57
Співробітники ГУР у житловому масиві Березняки у Дніпровському районі Києва, де сталася стрілянина 2 вересня
«Ворог може скористатися кризою»: генерал-майор запасу СБУ відреагував на стрілянину між спецслужбою та розвідкою
3 вересня, 10:28
Зеленський вимагає з'ясувати всі обставини інциденту між СБУ та ГУР
Зеленський відреагував на перестрілку між СБУ та ГУР у Києві
2 вересня, 20:33

Шоу-біз

Тіна Кароль станцювала разом із засновником ГУР Олександром Скіпальським (відео)
Тіна Кароль станцювала разом із засновником ГУР Олександром Скіпальським (відео)
Юний переможець шоу «Україна має талант» заспівав хіт Василя Зінкевича «Забудь печаль» (відео)
Юний переможець шоу «Україна має талант» заспівав хіт Василя Зінкевича «Забудь печаль» (відео)
Названо офіційну причину смерті путініста Сосєдова
Названо офіційну причину смерті путініста Сосєдова
U2 відзначили 50-річчя гурту концертом у рідній школі
U2 відзначили 50-річчя гурту концертом у рідній школі
Переможець «Євробачення-2021» одружився в Італії
Переможець «Євробачення-2021» одружився в Італії
Відома українська журналістка розповіла, як Сосєдов «віддячив» Україні
Відома українська журналістка розповіла, як Сосєдов «віддячив» Україні

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua