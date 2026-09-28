Тіна Кароль станцювала разом із засновником ГУР Олександром Скіпальським (відео)

Олександр Скіпальський поцілував руку Тіні Кароль у знак вдячності за їхній танець

Співачка Тіна Кароль запросила до танцю першого очільника ГУР Олександра Скіпальського під час свого виступу на VII Загальнонаціональній премії року «Золоті руки». Тіна Кароль виконала свою пісню «Хороший». Про це пише «Главком» із посиланням на відео гості премії.

Тіна Кароль та Олександр Скіпальський танцювали кілька хвилин. Разом із цим артистка продовжувала співати. Наприкінці Кароль та Скіпальський обійнялися, генерал також поцілував руку співачки.



Під час танцю несподіваного дуету зал підтримував Кароль та Скіпальського оплесками та оваціями. Також наприкінці танцю Тіна Кароль висловила вдячність Олександру Скіпальському. «Безмежно вдячна вам за все. Дякую вам за те, що ви є у нашої держави. Низький уклін», – сказала артистка.

До слова, на сцені премії Тіна Кароль отримала спеціальну відзнаку «За збереження та популяризацію культурної спадщини та захист національної ідентичності» за її роботу над проєктом «Дім звукозапису». «Українська культура має бути не лише збережена – вона має звучати, бути видимою, знаною. Саме заради цього ми створюємо «Дім звукозапису»: повертаємо імена, пісні, архівні документи та історії, які десятиліттями намагалися стерти, заборонити чи змусити забути», – написала співачка у соцмережах.

Нагадаємо, напередодні українська співачка Тіна Кароль заявила про скасування свого концерту у Києві. Масштабний виступ мав відбутися у Палаці спорту 19 вересня. Тіна Кароль планувала побудувати місто у Палаці для свого концерту. Однак співачка з командою не змогла продовжити роботу над підготовкою до шоу.

Також повідомлялося, співачка Тіна Кароль «встановила» рекорд, стоячи в планці під час етеру шоу «Нашебачення». Тіна Кароль заявила про намір встановити рекорд України та простояти в планці чотири години. Співачці вдалося протриматися в планці без перерви на відпочинок 1 годину 54 хвилини. Коли інші учасники шоу виступали на сцені, Тіна Кароль в окремому приміщенні стояла в планці під наглядом представника Книги рекордів України, який фіксував досягнення. Однак є нюанс.