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Дружина Бориса Джонсона показалася у Парижі в сукні від українського бренду (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Керрі Джонсон позує в сукні української дизайнерки
фото: Іnstagram.com/carrielbjohnson

Керрі Джонсон назвала свій улюблений український бренд

Дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона Керрі Джонсон показалася в сукні українського бренду. Жінка прибула до Парижа на вікенд із подругами, де приміряла дизайнерську річ. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Керрі Джонсон в Instagram.

Керрі Джонсон приїхала до Франції заради концерту всесвітньо відомої співачки Селін Діон, яка дала перший концерт після шестирічної перерви через хворобу. Тож Джонсон поділилася кадрами з концерту, а також низкою світлин із відпочинку у столиці моди.

Керрі Джонсон з подругами відвідала Париж (на фото остання праворуч)
Керрі Джонсон з подругами відвідала Париж (на фото остання праворуч)
фото: Іnstagram.com/carrielbjohnson

На одній зі сторис в Instagram Керрі Джонсон позувала у чорній приталеній сукні з асиметричним дизайном. Це була сукня від бренду дизайнерки Ельвіри Гасанової. «Вчора ввечері мені пощастило одягти сукню моєї мрії від мого улюбленого українського бренду», – зазначила жінка. Свій образ Керрі Джонсон доповнила золотими прикрасами та підборами від Gucci.

Керрі Джонсон позує в сукні української дизайнерки
Керрі Джонсон позує в сукні української дизайнерки
фото: Іnstagram.com/carrielbjohnson

Крім того, Керрі Джонсон поділилася кадрами з подорожі до Парижа. На фото вона позує з подругами та насолоджується відпочинком.

Керрі Джонсон позує в сукні українського бренду (на фото в центрі)
Керрі Джонсон позує в сукні українського бренду (на фото в центрі)
фото: Іnstagram.com/carrielbjohnson

Нагадаємо, американська актриса та співачка Дженніфер Лопес відвідала прем'єру нового фільму «Службовий роман» у Нью-Йорку в ніжному образі. Акторка вбралася у ніжні рожеві кольори. Її образ складався з пудрового короткого кардигана та сатинової спідниці з вирізом до коліна. Свій образ для заходу зірка доповнила спідницею від українського бренду.

До слова, американська акторка театру та кіно Енн Гетевей одягла на червону доріжку сукню від бренду української дизайнерки з Одеси. Зірка позувала в сукні українського бренду на прем'єрі фільму в Нью-Йорку. 

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Теги: Борис Джонсон дружина одяг дизайнер українці

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