Легендарна «Полуднева спека» повернулася до українців в особливому звучанні

Цього вечора «Полуднева спека» прозвучала вже не як пісня, нерозривно пов’язана з її колишнім виконавцем, а як твір, якому дали нове аранжування та нове життя

Нова версія суперпопулярної композиції стала для співачки Тетяни Гончарової можливістю здійснити давню мрію та вшанувати пам'ять свого вчителя

18 вересня у Києві відбувся камерний концерт «Тишком-нишком», під час якого прозвучала прем'єра джазової версії «Полудневої спеки». Цей суперхіт 2000-х відомого українського автора пісень Миколи Бровченка та композитора Сергія Круценка виконувала Ані Лорак. Цього разу композицію представила співачка Тетяна Гончарова разом із музикантами проєкту. Кореспондент «Главкома» побував на концерті «Тишком-нишком» та поспілкувався з учасниками проєкту.

За словами автора слів Миколи Бровченка, спочатку він не хотів повертатися до цієї композиції через її зв’язок із колишньою виконавицею, подальший шлях якої знає вся країна. «Я спочатку був дуже сильним противником того, щоб її співати, тому що вона пов’язана з однією людиною, яку навіть не хочу зараз згадувати», – розповів Бровченко.

Утім, друзі та колеги-музиканти переконали автора: композиція не повинна відповідати за вчинки свого виконавця, адже пісні мають право на нове життя. «Пісні не винні і вони мають жити, доки на них роблять кавер», – зазначив Бровченко.

поет Микола Бровченко переконаний, що кожна талановита композиція заслуговує на нове дихання завдяки каверам

Нову версію композиції створили спеціально для виконання Тетяною Гончаровою. За словами Бровченка, для нього це не просто чергове виконання відомого твору. Він розповів, що Тетяна давно мріяла заспівати цю пісню, автором музики до якої був її друг і вчитель Сергій Круценко, який помер два роки тому.

«Пісня називається «Полуднева спека». Вона нібито старий хіт, але для мене вона звучить дуже сьогоднішньою піснею», – сказав Бровченко.

За нове музичне оформлення композицій відповідав джазист та аранжувальник Микола Іоненко. Він пояснив, що під час роботи над матеріалом не змінював основних мелодій, а намагався додати до них власне джазове бачення. «Я брав твір, брав мелодію, яку не змінював жодним чином, бо вона є безпосередньо головним стержнем твору. Іноді я додавав додаткові акордові, музичні, аранжувальні ансамблі до цієї мелодії», – розповів Іоненко.

За словами джазиста, головним завданням було поєднати поетично-мелодійний матеріал Бровченка з джазовими гармоніями та більш акустичним звучанням. «Гармонії і ансамблеві рішення додавали родзинку і додаткові фарби до матеріалу», – пояснив музикант.

Іоненко також розповів, що особисто познайомився з Бровченком навесні цього року. Його запросили до проєкту як аранжувальника. Водночас із Тетяною Гончаровою знайомий ще з часів роботи в джаз-кабаре.

Під час концерту Тетяна Гончарова також виконала композиції авторства Бровченка «Магія», «Не запалюй вогню», «Не спи, дівонько», «Джаз роман», «Тет-а-тет», «Причаїлася» та «Таємних пісень плейліст». Окрім Тетяни Гончарової, на сцені виступили музиканти, які працювали над новим звучанням композицій: Олег Богуш – клавішні, Роман Якович – ударні, Володимир Вошколуп – гітара та Микола Іоненко – контрабас.

Нагадаємо, відомий український сценарист та автор пісень Микола Бровченко в інтерв'ю «Главкому» розповів, що вибір Ані Лорак перебратися до Росії зумовлений чітким фінансовим розрахунком на більшу аудиторію та заробітки. Автор також пригадав її минулі невдалі спроби підкорити Захід.

Микола Бровченко – автор пісень, які стали знаковими для української естради часів Незалежності. Його «Панно Кохання» принесла Україні у 1993 році першу визначну міжнародну музичну перемогу – гран-прі на конкурсі «Слов’янський базар» у Вітебську. Його суперхіт «Полуднева спека» у 2000-х вивів Ані Лорак, що виконала цю пісню, у перший ешелон українського шоу-бізнесу. Відео на композицію, відзняте в українській Ялті, було визнано найкращим за версією фестивалю «Таврійські Ігри». Ще один патріотичний шлягер автора – «Україна – це ти» – наприкінці 2016 року внесено до шкільної програми.