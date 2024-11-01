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Bloomberg: РФ за тиждень захопила найбільшу територію України з початку року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Bloomberg: РФ за тиждень захопила найбільшу територію України з початку року
Російська армія набирає швидкість у своєму просуванні на сході України
фото: Reuters

Із 6 серпня окуповано більше території України, ніж за попередні сім місяців 2024 року

Російські окупаційні війська захопили минулого тижня понад 200 квадратних кілометрів території України, що більше, ніж за будь-який інший момент цього року. Про це повідомило Bloomberg.

Як зазначає видання, російська армія набирає швидкість у своєму просуванні на сході України, чим посилює тиск на американських та європейських союзників Києва у питанні надання військової допомоги.

Понад 200 квадратних кілометрів додалися до території, захопленої під час виснажливого літнього наступу, що спричинило величезні втрати російських військ та техніки.

За підрахунками Bloomberg Intelligence, що ґрунтуються на змінах, зафіксованих сервісом DeepState, який ведеться спільно з Міністерством оборони України, з 6 серпня Росія захопила 1146 квадратних кілометрів території України, що приблизно на чверть більше, ніж за перші сім місяців року.

Російські війська з початку серпня захопили більше території України, ніж за попередні сім місяців 2024 року
Російські війська з початку серпня захопили більше території України, ніж за попередні сім місяців 2024 року
інфографіка: Bloomberg Intelligence

Двоє співрозвмовників видання, близьких до Офісу президента України, кажуть, що результат виборів у США наступного тижня може означати, що Київ буде змушений прийняти мир на невигідних умовах або зіткнутися з перспективою продовження боротьби з Росією поодинці. Одне з джерел агентства вважає, що серед чиновників посилюється почуття зневіри щодо ходу війни.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків ISW, Збройні сили України минулої доби повернули контроль над раніше втраченими позиціями біля Курахового. Водночас спостерігається просування російських військ у районах Куп'янська, Сватового, Покровська та Вугледара.

За повідомлення DeepState, після того, як росіяни окупували Селидове, вони почали масово грабувати місто та його околиці. Багато з тих, хто очікував прихід військ РФ, зараз шоковані поведінкою окупантів. Війська агресора намагаються пройти далі за місто. 

До слова, проєкт Deepstate пізно ввечері 30 жовтня повідомив про окупацію військами РФ Селидового, Вишневого, Зоряного.

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Теги: війна окуповані території окупація фронт ворог

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