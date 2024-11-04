Агенти «АТЕШ» провели агітаційну роботу в Санкт-Петербурзі

Українські партизани розклеїли листівки із закликом вступати в ряди «АТЕШ» у під'їздах та біля будинків військових РФ

Українські партизани організації «АТЕШ» провели агітаційну роботу у російському місті Санкт-Петербург. Вони розклеїли листівки із закликом до вступу у ряди організації «АТЕШ» для протидії російській владі біля будинків, де живуть військові РФ. Про це проукраїнські активісти повідомили у своєму Телеграм-каналі.

«Активісти «АТЕШ. Громадянська Сила» цього разу зосередилися на місцях проживання військових, щоб залучити до своїх лав ще більше представників ЗС РФ. Листівки із пропозицією приєднатися до «АТЕШ» були розклеєні на під’їздах будинків, поштових скриньках та прибудинкових територіях», – написали активісти в Телеграм.

Також партизани зазначили, що більшість російських військових, які проживають в Росії, давно незадоволені діями військового керівництва. Саме тому «АТЕШ» пропонує їм перейти на свій бік та разом протидіяти агресивному режиму.

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Партизани розклеїли у Санкт-Петербурзі листівки Фото: АТЕШ

Також проукраїнські партизани заявили, що багато російських військових зв'язуються з ними, щоб співпрацювати проти «путінського режиму».

До слова, окупантам вдалося відновити використання раніше заброшеного запасного командного пункту Чорноморського флоту в Севастополі. Про це повідомили партизани руху АТЕШ у своєму Телеграмі.

Напередодні один із агентів проукраїнського партизанського руху «АТЕШ» пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян, яка базується на території Донецької області. Він передав багато важливої інформації про офіцерів та командирів окупантів, а також зробив знімки КП.

До слова, партизани руху АТЕШ повідомили, що окремі російські підрозділи відмовляються іти в наступ у Запорізькій області. Такі випадки трапляються дедалі частіше.

Раніше партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.

До слова, через партизанський рух російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.