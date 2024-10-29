Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нададуть дані про війська КНДР. Делегація Південної Кореї вирушає до України

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нададуть дані про війська КНДР. Делегація Південної Кореї вирушає до України
Очільник Південної Кореї заявив, що делегація планує у вівторок поінформувати Політико-безпековий комітет ЄС, а потім відвідати Україну з метою обміну інформацією з поля бою
фото: reuters

Південна Корея та США заявили, що КНДР направила близько 3 тис. військових до РФ, до грудня чисельність може досягти 10 тис.

Цього тижня південнокорейська делегація відвідає Україну, аби поділитися інформацією щодо відправлення військ КНДР до Росії та обговорити заходи співпраці. Про це повідомляє південнокорейська агенція Yonhap з посиланням на президента Південної Кореї Юн Сок Йоля.

Лідер Південної Кореї озвучив цей план під час телефонної розмови з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який підтвердив, що північнокорейські війська розміщені в Курській області Росії.

Юн також повідомив, що південнокорейська делегація планує у вівторок поінформувати Політико-безпековий комітет ЄС, а потім відвідати Україну для зустрічі з представниками розвідки та оборони з метою обміну інформацією з поля бою та обговорення заходів співробітництва.

У другій телефонній розмові за тиждень з Юном Рютте заявив, що участь північнокорейських сил у війні в Україні є пріоритетом для НАТО і висловив надію на продовження обговорень щодо заходів протидії та обміну інформацією, пов'язаною з конфліктом.

Перед розмовою Юн також провів окрему телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб поділитися інформацією про переміщення військ Північної Кореї та обговорити співпрацю з країнами-членами ЄС.

«Це серйозна ситуація, за якої фактичне розгортання північнокорейських військ на передовій в Україні може статися раніше, ніж очікувалося», – зазначив президент Південної Кореї.

Південна Корея та США заявили, що Північна Корея направила близько 3 тис. військових до східної частини Росії, і, за прогнозами сеульської розвідки, до грудня їхня чисельність може досягти 10 тис.

«Ця незаконна військова співпраця між Росією та Північною Кореєю фундаментально підриває міжнародний порядок, заснований на правилах, і становить загрозу миру на Корейському півострові та в усьому світі», – підкреслив Юн.

Минулого тижня Юн зазначив, що Сеул може розглянути можливість надання зброї Україні, що може свідчити про зміну його політики, яка раніше полягала лише у наданні гуманітарної допомоги.

Також міністерство закордонних справ Південної Кореї висловило стурбованість після того, як Росія ратифікувала оборонний договір з Північною Кореєю, і закликало Москву припинити «незаконну співпрацю» з Пхеньяном.

Водночас Міністр закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей вирушила до Москви з черговим візитом. Ця поїздка північнокорейської чиновниці до Росії проходить на тлі повідомлень про відправлення північнокорейських військових до країни-агресора для надання допомоги у війні проти України. 

Читайте також:

Теги: росія Південна Корея війна Північна Корея Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 954-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 4 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
4 жовтня, 08:11
У ГУР зауважили, що підпалів всередині Росії стає більше
У Новосибірську згоріло обласне управління ФСБ: деталі від ГУР (відео)
4 жовтня, 08:47
Експосол Росії у США Анатолій Антонов 6 жовтня повернувся в Москву
Росія вперше за майже століття може залишитися без посла в США: що сталося
7 жовтня, 21:55
Житлова субсидія призначається домогосподарству без врахування особи, яка перебуває за кордоном понад 60 днів
Пенсійний фонд пояснив, за якої умови може скасувати субсидію
8 жовтня, 16:05
Російські війська втратили понад 1 830 одиниць важкої техніки в Покровському районі Донецької області з початку наступу на Авдіївку в жовтні 2023 року
ISW назвав кількість військової техніки, втраченої окупантами під Покровськом
7 жовтня, 10:33
Ситуація на фронті складна
Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2024 року
16 жовтня, 00:00
ЦАХАЛ ліквідував ще одного ватажка бойовиків
Ізраїль на півдні Лівану ліквідував чергового командира «Хезболли» – пресслужба ЦАХАЛу
17 жовтня, 02:22
Ліквідовано воєнного злочинця Дмитра Ґолєнкова
У РФ ліквідовано начальника штабу авіаційної ескадрильї (фото, відео)
21 жовтня, 08:57
Українці потребують фінансової підтримки
ООН виділяє $20 млн на допомогу вразливим категоріям українців
25 жовтня, 15:53

Політика

Ізраїль заборонив працювати на своїй території Близькосхідному агентству ООН
Ізраїль заборонив працювати на своїй території Близькосхідному агентству ООН
Нададуть дані про війська КНДР. Делегація Південної Кореї вирушає до України
Нададуть дані про війська КНДР. Делегація Південної Кореї вирушає до України
Китай тиснув на Байдена, аби той змінив позицію щодо Тайваню – Reuters
Китай тиснув на Байдена, аби той змінив позицію щодо Тайваню – Reuters
Уряд Швеції припиняє співпрацю з Грузією
Уряд Швеції припиняє співпрацю з Грузією
Ізраїль знищив усі іранські зенітні установки С-300 – WSJ
Ізраїль знищив усі іранські зенітні установки С-300 – WSJ
Гарріс запропонувала Трампу пройти тест на когнітивні здібності
Гарріс запропонувала Трампу пройти тест на когнітивні здібності

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
45K
Ще один керівник МСЕК після скандалу йде у відставку
40K
Кучма оцінив шанси Зеленського на переобрання президентом України
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2024
8077
Нардепи пропонують спростити процедуру накладення штрафів та арешту рахунків ухилянтів
7701
Нові правила бронювання: які зміни уряд може запровадити в листопаді 2024

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Вчора, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
28 жовтня, 14:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua