Нададуть дані про війська КНДР. Делегація Південної Кореї вирушає до України

Очільник Південної Кореї заявив, що делегація планує у вівторок поінформувати Політико-безпековий комітет ЄС, а потім відвідати Україну з метою обміну інформацією з поля бою

Південна Корея та США заявили, що КНДР направила близько 3 тис. військових до РФ, до грудня чисельність може досягти 10 тис.

Цього тижня південнокорейська делегація відвідає Україну, аби поділитися інформацією щодо відправлення військ КНДР до Росії та обговорити заходи співпраці. Про це повідомляє південнокорейська агенція Yonhap з посиланням на президента Південної Кореї Юн Сок Йоля.

Лідер Південної Кореї озвучив цей план під час телефонної розмови з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який підтвердив, що північнокорейські війська розміщені в Курській області Росії.

Юн також повідомив, що південнокорейська делегація планує у вівторок поінформувати Політико-безпековий комітет ЄС, а потім відвідати Україну для зустрічі з представниками розвідки та оборони з метою обміну інформацією з поля бою та обговорення заходів співробітництва.

У другій телефонній розмові за тиждень з Юном Рютте заявив, що участь північнокорейських сил у війні в Україні є пріоритетом для НАТО і висловив надію на продовження обговорень щодо заходів протидії та обміну інформацією, пов'язаною з конфліктом.

Перед розмовою Юн також провів окрему телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб поділитися інформацією про переміщення військ Північної Кореї та обговорити співпрацю з країнами-членами ЄС.

«Це серйозна ситуація, за якої фактичне розгортання північнокорейських військ на передовій в Україні може статися раніше, ніж очікувалося», – зазначив президент Південної Кореї.

Південна Корея та США заявили, що Північна Корея направила близько 3 тис. військових до східної частини Росії, і, за прогнозами сеульської розвідки, до грудня їхня чисельність може досягти 10 тис.

«Ця незаконна військова співпраця між Росією та Північною Кореєю фундаментально підриває міжнародний порядок, заснований на правилах, і становить загрозу миру на Корейському півострові та в усьому світі», – підкреслив Юн.

Минулого тижня Юн зазначив, що Сеул може розглянути можливість надання зброї Україні, що може свідчити про зміну його політики, яка раніше полягала лише у наданні гуманітарної допомоги.

Також міністерство закордонних справ Південної Кореї висловило стурбованість після того, як Росія ратифікувала оборонний договір з Північною Кореєю, і закликало Москву припинити «незаконну співпрацю» з Пхеньяном.

Водночас Міністр закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей вирушила до Москви з черговим візитом. Ця поїздка північнокорейської чиновниці до Росії проходить на тлі повідомлень про відправлення північнокорейських військових до країни-агресора для надання допомоги у війні проти України.