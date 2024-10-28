Британія запровадила санкції проти низки російських високопосадовців

Санкції було запроваджено проти трьох російських агентств

«Сьогоднішні санкції надсилають чіткий меседж; ми не потерпимо вашої брехні та втручання», – МЗС Британії

Велика Британія запровадила санкції проти кількох російських агентств та високопосадовців через їхні спроби дестабілізувати ситуацію в Україні. Про це повідомляє на британський уряд.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що спроби російського диктатора Володимира Путіна підірвати європейську підтримку України свідчать про відчай.

«Сьогоднішні санкції надсилають чіткий меседж; ми не потерпимо вашої брехні та втручання», – заявив Девід Леммі.

Санкції стосуються трьох російських агентств і їхніх керівників, які намагалися послабити демократію України та її міжнародну підтримку. Одним із фігурантів є IT-компанія Social Design Agency (SDA), що отримує завдання та фінансування безпосередньо від російської влади. Разом із партнерською фірмою Structura, вона проводила операції, спрямовані на підрив демократичних процесів та зменшення підтримки України за кордоном.

Зазначається, що SDA намагалася спровокувати протести у шести країнах Європи. Проте, попри фінансову підтримку з боку Росії, активність цих організацій залишалася обмеженою – їхні боти та фейкові ресурси не мали суттєвого впливу.

До слова, Сполучені Штати попросили союзників із «Великої сімки» розглянути питання про санкції щодо російських паладію та титану. Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнане джерело.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки запровадять нові санкції, спрямовані на стримування військових зусиль Росії в Україні. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.