Нічна атака на Київщину та поразка «Шахтаря»: головне за ніч

Головні події ночі проти 23 жовтня

Донецький «Шахтар» поступився лондонському «Арсеналу» та на Київщині працювала ППО. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 23 жовтня, щоб ви були в курсі подій:

Росія окупувала населений пункт на Донеччині

Російська армія окупувала Новосадове Донецької області. Про це повідомляють аналітики ресурсу DeepState.

Також окупанти просунулися у Харківській, Донецькій та Херсонській областях.

«Ворог окупував Новосадове, а також просунувся у Кругляківці, біля Богоявленки, Зоряного, Селидового та Новодмитрівки», – йдеться у заяві.

На Київщині працювала ППО

У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», – закликала влада.

Донецький «Шахтар» програв у матчі Ліги Чемпіонів-2024

Донецький «Шахтар» поступився лондонському «Арсеналу» у матчі Ліги Чемпіонів-2024 з рахунком 1:0. Ця поразка стала для «гірників» другою в євротурнірі. Про це повідомляє «Суспільне».

«Шахтар» зазнав у турнірі другої поразки поспіль, маючи у своєму активі одне очко. «Гірники» посідають 29 місце з 36 команд.

Як повідомлялося, «Арсенал» не пропустив жодного гола в турнірі. У попередньому турі лондонці впевнено перемогли ПСЖ з рахунком 2:0.

ООН прокоментувала поїздку генсека до Росії на саміт БРІКС

Заступник речника генсека ООН Фархан Гак зауважив, що поїздка Антоніу Гутерреша в Росію на зібрання лідерів БРІКС є «стандартною практикою». Про це повідомляє «Укрінформ».

«Генеральний секретар бере участь у саміті БРІКС, як він це робив раніше в Південній Африці, оскільки це є стандартною практикою для участі в засіданнях організацій з великою кількістю важливих держав-членів, таких як G7 та G20», – йдеться у заяві.

Фархан Гак зауважив, що «ця зустріч має велике значення для роботи ООН з країнами БРІКС, що представляють близько половини населення земної кулі». За його словами, генсек скористається можливістю провести низку двосторонніх зустрічей з лідерами, котрі візьмуть участь у саміті.

Ізраїль підтвердив ліквідацію нового очільника «Хезболли»

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила ліквідацію нового лідера «Хезболли» Хашима Сафі ад-Діна під час авіаудару в Бейруті 4 жовтня. Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що Сафі ад-Дін був убитий разом з керівником розвідувального відділу «Хезболли» Хусейном Алі Хазімою. Удар був спрямований на підпільну розвідувальну штаб-квартиру угруповання в Бейруті.

За інформацією ЦАХАЛу, під час авіаудару в штаб-квартирі перебували понад 25 членів розвідувального підрозділу «Хезболли».