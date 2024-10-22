Росія атакувала Харків КАБами: є влучання

У Київському районі міста є «приліт» поряд з навчальним закладом

Увечері 22 жовтня окупанти атакували Харків КАБами. Зафіксовано влучання у Київському та Холодногірському районах міста. Про це повідомляє мер Ігор Терехов та очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Холодногірський: влучання в землю, руйнування легких дерев'яних конструкцій. Пожежі немає, постраждалих немає. Київський: частково повилітали шибки житлових будинків, пошкоджені гаражі поруч. Постраждалих немає», – зауважив Синєгубов.

Терехов зауважив, що у Київському районі міста є «приліт» поряд з навчальним закладом. Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що у Донецькій області одна людина загинула, ще одна отримала поранення внаслідок ворожого удару по Мирнограду сьогодні вранці. Голова ОВА Вадим Філашкін повідомив, що росіяни скинули на місто КАБ-250, поцілили у п'ятиповерхівку. Пошкодження різного ступеня отримали сім будинків.

До слова, знімальна група «Донбас Реалії» потрапила під обстріл під час зйомок на Бахмутському напрямку. Журналісти проєкту опублікували відео з моментом атаки окупантів. Перший снаряд влучив поряд із воєнним кореспондентом Романом Пагулічем та бійцями, з якими він спілкувався.