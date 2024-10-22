Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала Харків КАБами: є влучання

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Харків КАБами: є влучання
Зафіксовано влучання КАБів у Київському та Холодногірському районах Харкова
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Київському районі міста є «приліт» поряд з навчальним закладом

Увечері 22 жовтня окупанти атакували Харків КАБами. Зафіксовано влучання у Київському та Холодногірському районах міста. Про це повідомляє мер Ігор Терехов та очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Холодногірський: влучання в землю, руйнування легких дерев'яних конструкцій. Пожежі немає, постраждалих немає. Київський: частково повилітали шибки житлових будинків, пошкоджені гаражі поруч. Постраждалих немає», – зауважив Синєгубов.

Терехов зауважив, що у Київському районі міста є «приліт» поряд з навчальним закладом. Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що у Донецькій області одна людина загинула, ще одна отримала поранення внаслідок ворожого удару по Мирнограду сьогодні вранці. Голова ОВА Вадим Філашкін повідомив, що росіяни скинули на місто КАБ-250, поцілили у п'ятиповерхівку. Пошкодження різного ступеня отримали сім будинків.

До слова, знімальна група «Донбас Реалії» потрапила під обстріл під час зйомок на Бахмутському напрямку. Журналісти проєкту опублікували відео з моментом атаки окупантів. Перший снаряд влучив поряд із воєнним кореспондентом Романом Пагулічем та бійцями, з якими він спілкувався.

Читайте також:

Теги: Харків Ігор Терехов Олег Синєгубов Україна Харківщина обстріл війна окупанти росія росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Результати волевиявлення інших країн впливатимуть на Україну
Починається марафон виборів, які дуже багато для нас значать
20 жовтня, 11:15
ФСБ та регулярні війська РФ не можуть налагодити співпрацю
ФСБ не має досвіду координації регулярних військ РФ у Курській області – ISW
27 вересня, 05:57
Норвегія готується до можливих загроз з боку Росії
Норвегія готується до будівництва паркану на кордоні з Росією
30 вересня, 06:57
На місці проацюють відповідні служби
Росія вдарила «Шахедами» по Сумській області: знеструмлено три громади
2 жовтня, 00:05
Загрозливі дії противника є на Курахівському, Вугледарському та Куп'янському напрямках
Росіяни пробують оточити ЗСУ на одному з напрямків. Герой України оцінив загрозу
2 жовтня, 10:00
Партизани ведуть активну діяльність в Севастополі
Партизани «АТЕШ» знайшли арсенал Чорноморського флоту росіян
9 жовтня, 00:25
Росіяни підвищують тарифи
Загарбники на окупованих територіях змінюють тарифи на проїзд в громадському транспорті
13 жовтня, 01:08
ППО, артилерійські системи та боєприпаси: США надали Україні пакет допомоги на $425 млн
ППО, артилерійські системи та боєприпаси: США надали Україні пакет допомоги на $425 млн
16 жовтня, 20:50
Захисник України виконував бойові завдання на Сумщині та Донеччині
У мирному житті захоплювався спортом та бачатою. Згадаймо Юрія Трофімука
18 жовтня, 09:00

Події в Україні

Росія атакувала Харків КАБами: є влучання
Росія атакувала Харків КАБами: є влучання
Відставка генпрокурора Костіна, обшуки в керівниці МСЕК на Миколаївщині. Головне за 22 жовтня
Відставка генпрокурора Костіна, обшуки в керівниці МСЕК на Миколаївщині. Головне за 22 жовтня
Стало відомо, коли стартують перші тестування кандидатів на посади суддів ВАКС
Стало відомо, коли стартують перші тестування кандидатів на посади суддів ВАКС
24-та ОМБр спростувала «вклинення» окупантів в оборону ЗСУ біля Часового Яру (оновлено)
24-та ОМБр спростувала «вклинення» окупантів в оборону ЗСУ біля Часового Яру (оновлено)
Міндовкілля повідомило про якість води в річках Сейм і Десна
Міндовкілля повідомило про якість води в річках Сейм і Десна
Росіяни вдарили по п'ятиповерхівці у Мирнограді на Донеччині, є жертви
Росіяни вдарили по п'ятиповерхівці у Мирнограді на Донеччині, є жертви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
70K
Північна Корея відповіла на звинувачення у відправленні своїх військ до РФ
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2024
24K
Прогноз магнітних бур на 22-24 жовтня: якою буде сонячна активність
11K
Юна дівчина отримала з бюджету понад 6 млн грн для проведення чемпіонату України з гімнастики, – ЗМІ
9939
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США – WSJ
Сьогодні, 14:34
Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:01
Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Вчора, 12:51
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua