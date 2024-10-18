План перемоги Зеленського залежатиме від результату виборів у США – Туск

За словами Туска, стратегії, які закладені в плані Зеленського, будуть наново оцінюватися після американських виборів

Глава польського уряду вважає, що план перемоги наново оцінюватиметься після президентських виборів у США

Лідери різних країн ЄС по-різному оцінюють план перемоги України. За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска це не є несподіванкою, оскільки у них різне ставлення до питання членства Києва в НАТО. Про це Туск заявив після засідання Євроради у Брюсселі, повідомляє «Укрінформ».

За словами Туска, сьогодні складно оцінити, «наскільки реалістичним є план Зеленського, адже багато залежатиме від результату виборів президента США».

Прем’єр-міністр Польщі вважає, що план перемоги, представлений Володимиром Зеленським, наново оцінюватиметься після президентських виборів у США.

«На цей момент ми чекаємо результатів виборів у США, ніхто цього не приховує», – сказав Туск.

Як зазначив глава польського уряду, варто очікувати, що стратегії, які закладені в плані Зеленського, «будуть наново оцінюватися після американських виборів».

Раніше повідомлялося, що країни-члени НАТО обговорюють надання Україні офіційного запрошення до Альянсу. Однак одноголосного рішення щодо цього питання поки немає.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи її до членства в Альянсі. Як наголосив Рютте, Україна стане майбутнім членом НАТО. Це було вирішено у Вашингтоні, проте питання полягає у термінах приєднання країни.

Як відомо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Як повідомлялося, Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.

До слова, Німецький канцлер Олаф Шольц відкинув ключові пункти плану перемоги Володимира Зеленського через побоювання подальшої ескалації війни. Також канцлер Німеччини має намір блокувати швидке запрошення України в НАТО. Він послався на резолюції останнього саміту НАТО у Вашингтоні, коли альянс так і не схилився на користь запрошення.