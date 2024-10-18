Головна Світ Політика
search button user button menu button

План перемоги Зеленського залежатиме від результату виборів у США – Туск

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
План перемоги Зеленського залежатиме від результату виборів у США – Туск
За словами Туска, стратегії, які закладені в плані Зеленського, будуть наново оцінюватися після американських виборів
фото з відкритих джерел

Глава польського уряду вважає, що план перемоги наново оцінюватиметься після президентських виборів у США

Лідери різних країн ЄС по-різному оцінюють план перемоги України. За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска це не є несподіванкою, оскільки у них різне ставлення до питання членства Києва в НАТО. Про це Туск заявив після засідання Євроради у Брюсселі, повідомляє «Укрінформ».

За словами Туска, сьогодні складно оцінити, «наскільки реалістичним є план Зеленського, адже багато залежатиме від результату виборів президента США».

Прем’єр-міністр Польщі вважає, що план перемоги, представлений Володимиром Зеленським, наново оцінюватиметься після президентських виборів у США.

«На цей момент ми чекаємо результатів виборів у США, ніхто цього не приховує», – сказав Туск.

Як зазначив глава польського уряду, варто очікувати, що стратегії, які закладені в плані Зеленського, «будуть наново оцінюватися після американських виборів».

Раніше повідомлялося, що країни-члени НАТО обговорюють надання Україні офіційного запрошення до Альянсу. Однак одноголосного рішення щодо цього питання поки немає.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи її до членства в Альянсі. Як наголосив Рютте, Україна стане майбутнім членом НАТО. Це було вирішено у Вашингтоні, проте питання полягає у термінах приєднання країни.

Як відомо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Як повідомлялося, Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.

До слова, Німецький канцлер Олаф Шольц відкинув ключові пункти плану перемоги Володимира Зеленського через побоювання подальшої ескалації війни. Також канцлер Німеччини має намір блокувати швидке запрошення України в НАТО. Він послався на резолюції останнього саміту НАТО у Вашингтоні, коли альянс так і не схилився на користь запрошення.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Дональд Туск вибори у США війна прем’єр-міністр президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мітинг Трампа перетворився на вечірку
Зустріч Трампа з виборцями перетворилась на дискотеку, де на сцені танцював кандидат в президенти
15 жовтня, 06:00
Внаслідок атаки по Ізраїлю поранено понад 60 людей
«Хезболла» атакувала Ізраїль ​​дронами: є поранені (відео)
13 жовтня, 22:05
Погані новини для ЗСУ на Курщині
Аналітики DeepState повідомили погані новини із Курської області
11 жовтня, 00:15
Проєкти з відновлення мостових споруд є частиною більш масштабної програми з відбудови, яку Київщина реалізує спільно з міжнародними партнерами
Французька компанія відремонтує мости Київщини, які були зруйновані під час боїв
10 жовтня, 13:40
Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
Зеленський зустрінеться зі Стармером і Рютте у Лондоні
10 жовтня, 09:06
Путін не подає ознак зацікавлення у переговорах для закінчення війни
Розмови про поступки України у війні лише підбадьорюють Кремль – Bloomberg
9 жовтня, 16:51
Україна може отримати запрошення до НАТО
Байден може прискорити вступ України до НАТО – Financial Times
1 жовтня, 12:48
Мадьяр розкритикував провладні сили Угорщини за дивні висловлювання
Опозиція Угорщини відреагувала на заяву політдиректора Орбана про капітуляцію у разі нападу РФ
27 вересня, 04:34
Мобілізацію чоловіків віком 18-25 років зупинено, Ізраїль посилює удари по «Хезболлі». Головне за 23 вересня
Мобілізацію чоловіків віком 18-25 років зупинено, Ізраїль посилює удари по «Хезболлі». Головне за 23 вересня
23 вересня, 21:00

Політика

Байден про війну в Україні: Нас чекає дуже важка зима
Байден про війну в Україні: Нас чекає дуже важка зима
План перемоги Зеленського залежатиме від результату виборів у США – Туск
План перемоги Зеленського залежатиме від результату виборів у США – Туск
Очільник французького МЗС приїде в Україну: названо дату
Очільник французького МЗС приїде в Україну: названо дату
Південна Корея висловилася про підготовку військ КНДР для війни в Україні
Південна Корея висловилася про підготовку військ КНДР для війни в Україні
Шольц заявив, що блокуватиме швидке запрошення України до НАТО
Шольц заявив, що блокуватиме швидке запрошення України до НАТО
Радник Байдена пояснив, що потрібно зробити Україні для членства в НАТО
Радник Байдена пояснив, що потрібно зробити Україні для членства в НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
74K
Ексгенпрокурор пояснив, як інваліди захопили прокуратуру Хмельниччини
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2024
30K
Незаконне збагачення: чинній народній депутатці повідомлено про підозру
20K
У справі ДТП з вини посадовця БЕБ Ткачука слідчі хочуть вилучити усю медичну документацію жінки, що залишилася без ніг
16K
Стала відома оцінка Залужного плану перемоги

Новини

У столиці пройшла ветеранська конференція. Оприлюднено підсумкове звернення до влади
Сьогодні, 13:48
Масштабна тривога, ЗСУ відбили центр Торецька: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та заморозки: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Києві пів ночі тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:12
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Виступ Зеленського на Єврораді, розширення зони бойових дій на Куп'янщині. Головне за 17 жовтня
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua