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Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом
Зеленський візьме участь у засіданні Північної ради в Ісландії
фото: Офіс президента (ілюстративне)

Зеленський: Країни Північної Європи – наші принципові й рішучі союзники

Сьогодні, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом. Там він візьме участь у четвертому саміті Україна – Північна Європа. Про це Зеленський повідомив в Telegram.

«Вперше прибув до Ісландії з робочим візитом. Візьму участь у четвертому саміті Україна – Північна Європа та проведу двосторонні переговори з його учасниками: прем’єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Зустрінуся з пані президентом (Галлою Томасдоттір, – «Главком») і представниками парламенту країни-господаря. Візьму участь у засіданні Північної ради», – зауважив президент.

Зеленський додав, що під час візиту обговорить питання щодо підтримки плану перемоги, фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовки до зими, морської безпеки, обмеження російського тіньового флоту, оборонної підтримки, підготовки та оснащення українських воїнів.

«Країни Північної Європи – наші принципові й рішучі союзники, а майданчик Україна – Північна Європа – один із найефективніших наших багатосторонніх форматів. Продовжуємо працювати разом, щоб реалізувати його повний потенціал», – сказав Зеленський.

Як відомо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Так, після представлення країнам-партнерам плану перемоги українські дипломати працюють разом з американською командою та командами тих європейських держав, від яких залежить підтримка окремих пунктів плану, або взагалі посилення українських військових.

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Теги: війна Ісландія Володимир Зеленський Україна президент

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