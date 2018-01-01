Оззи Осборн снова стал дедушкой

Младший сын Оззи и Шэрон Осборн, актер и кинопродюсер Джек Осборн вновь стал отцом

Жена Осборна-младшего Лиза Стелли подарила ему дочь. Об этом Джек сообщил в Instagram, опубликовав первую фотографию новорожденной малышки, ее имя - Минни Теодора Осборн, дату рождения - 3 февраля, рост и вес. «Привет всем, встречайте нашу Минни! Она новичок в моей женской банде», - подписал Джек фото. - Это третий ребенок



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Оззи Осборн

Младший сын Оззи и Шэрон Осборн, актер и кинопродюсер Джек Осборн вновь стал отцом

Жена Осборна-младшего Лиза Стелли подарила ему дочь. Об этом Джек сообщил в Instagram, опубликовав первую фотографию новорожденной малышки, ее имя - Минни Теодора Осборн, дату рождения - 3 февраля, рост и вес.

«Привет всем, встречайте нашу Минни! Она новичок в моей женской банде», - подписал Джек фото.





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Это третий ребенок пары. Также они воспитывают 5-летнюю Перл и 2-летнюю Энди Роуз. В 2013 году у Лизы и Джека должен был родиться сын Тео, но на последних сроках беременности у Лизы случился выкидыш. По ее словам, им очень тяжело далась эта потеря и потребовалось немало времени, чтобы решиться на следующую беременность.

Джерело: Hello!