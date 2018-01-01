Юрко Юрченко открыл пикантную подробность своей личной жизни
- Сьогодні, 12:21
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Певец признался своим поклонникам, что является однолюбом
Знаменитый украинский певец Юрко Юрченко, лидер группы Yurcash, которая дошла до финала популярного шоу «Х-Фактор», заявил, что последние два года в его жизни не было секса. Также артист отметил, что никогда не изменял своей супруге и не намерен этого делать в будущем, пишет «Главком».
О том, что уже два года он не занимался сексом, музыкант написал на своей странице в Facebook. Многие его подписчики восприняли такое заявление, как шутку, однако музыкант уточнил, что это действительно так.
«Чего же мне шутить? К тому же, в каждой шутке есть доля истины», - написал Юрченко.
Когда же его спросили о том, что именно его сподвигло на такую публикацию – музыкант ответил, что он – однолюб. «Так произошло. Я однолюб по жизни. Я не изменял своей жене 20 лет. И не изменяю сейчас», - пояснил музыкант.
Как известно, группа Yurcash примут участие в Национальном отборе на «Евровидение-2018». Это коллектив выступит во втором полуфинале отборочного тура, который состоится уже 17 февраля.