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    Победитель «Х-Фактора» переехал в США, где будет строить карьеру

    Артист самоотверженно готовится к покорению американской сцены
    Певец Алексей Кузнецов, который одержал победу на первом украинском шоу «Х-Фактор», переехал в США с целью построить там музыкальную карьеру. «Иногда нужно принимать решения, которые отрезают путь назад. Когда ты идешь к цели, не оставляй сил на обратный путь. Следуй за своей звездой! У меня было всё там, где я жил раньше. Но я
    • Сьогодні, 11:22
    • Розсилка
    Алексей Кузнецов
    Алексей Кузнецов

    Артист самоотверженно готовится к покорению американской сцены

    Певец Алексей Кузнецов, который одержал победу на первом украинском шоу «Х-Фактор», переехал в США с целью построить там музыкальную карьеру.

    «Иногда нужно принимать решения, которые отрезают путь назад. Когда ты идешь к цели, не оставляй сил на обратный путь. Следуй за своей звездой! У меня было всё там, где я жил раньше. Но я приехал покорять Америку», - написал певец в социальной сети.

    В данный момент его ежедневные репетиции продолжаются по 15 часов. Артист искренне верит, что ему удастся прийти к своей мечте.

    «Каждый день 15 часов репетиций. Очень тяжело, но я точно уверен, что у меня получится. Потому, что я верю! И никогда не сдамся. Уже очень скоро Америка будет мне аплодировать стоя, в лучших оперных залах!» - считает Кузнецов.

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    Украинский певец Алексей Кузнецов исполняет как классическую, так и популярную музыку. Он приобрел известность в 2010 году, когда триумфовал на первом отечественном шоу «Х-Фактор».

    Джерело: Обозреватель

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