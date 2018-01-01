Победитель «Х-Фактора» переехал в США, где будет строить карьеру
- Сьогодні, 11:22
-
Розсилка
Артист самоотверженно готовится к покорению американской сцены
Певец Алексей Кузнецов, который одержал победу на первом украинском шоу «Х-Фактор», переехал в США с целью построить там музыкальную карьеру.
«Иногда нужно принимать решения, которые отрезают путь назад. Когда ты идешь к цели, не оставляй сил на обратный путь. Следуй за своей звездой! У меня было всё там, где я жил раньше. Но я приехал покорять Америку», - написал певец в социальной сети.
В данный момент его ежедневные репетиции продолжаются по 15 часов. Артист искренне верит, что ему удастся прийти к своей мечте.
«Каждый день 15 часов репетиций. Очень тяжело, но я точно уверен, что у меня получится. Потому, что я верю! И никогда не сдамся. Уже очень скоро Америка будет мне аплодировать стоя, в лучших оперных залах!» - считает Кузнецов.
Украинский певец Алексей Кузнецов исполняет как классическую, так и популярную музыку. Он приобрел известность в 2010 году, когда триумфовал на первом отечественном шоу «Х-Фактор».
Джерело: Обозреватель