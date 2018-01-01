Финалист «Х-Фактора» рассказал о домогательствах от российских политиков

Александр Кривошапко сделал неожиданное признание

Украинский певец Александр Кривошапко, который прославился после того, как прошел в финал популярного шоу «Х-фактор», признался, что едва не стал жертвой сексуальных домогательств от российских политиков нетрадиционной ориентации. «Очень серьезные политические деятели России в свое время пытались домогаться меня. Они проявляли ко



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Александр Кривошапко

Александр Кривошапко сделал неожиданное признание

Украинский певец Александр Кривошапко, который прославился после того, как прошел в финал популярного шоу «Х-фактор», признался, что едва не стал жертвой сексуальных домогательств от российских политиков нетрадиционной ориентации.

«Очень серьезные политические деятели России в свое время пытались домогаться меня. Они проявляли ко мне знаки внимания гомосексуального характера. Также мне предлагали «артистическое сотрудничество» или «слетать на Сейшелы, посмотреть мир», – говорит артист.

Также он добавил, что кроме политиков, ему пришлось отбиваться от предложений интимного характера одного из участников телепроекта «Дом-2». А вот в украинском шоу-бизнесе парня не домогались. Имена мужчин, которые проявляли к нему знаки внимания гомосексуального характера, он не назвал.

«Очень часто различные гомосексуалисты проявляли ко мне интерес. Но я к ним не агрессивен, принимаю их позицию, хотя не понимаю этого. Я абсолютно гетеросексуален», – заверил Кривошапко.

Певец добавил, что уровень домоганий в шоу-бизнесе не такой высокий, как в театрах, где у людей серьезно разрушены судьбы.

«Я могу сказать, что такого разврата, наркомании и алкоголизма, как в академических структурах, нет нигде», – подчеркнул Александр Кривошапко.

Джерело: 24 канал