Группа Kozak System представила трек, который подготовила для «Евровидения-2018»
- Сьогодні, 00:27
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Участники группы Kozak System презентовали свою конкурсную песню для Нацотбора международный песенный конкурс
Новая песня группы Kozak System называется Mamai («Мамай»). На ее создание музыкантов вдохновил образ украинского супергероя — Казака Мамая. Это не просто легендарный персонаж, наделенный мужским благородством и окутанный древними легендами. Это и образ современного Мамая, подобного Iron Man, или Бэтмену, ничем не хуже, но гораздо древнее, уверяют артисты.
«Мы бы хотели, чтобы мужчины сейчас были более мужественными, умнее, мудрее, элегантнее, культурнее. И именно песня «Мамай» — об образе, таком общем образе казака, которого мы себе представляем», — говорит вокалист группы Иван Леньо.
Слова к песне написал известный украинский поэт-песенник Николай Бровченко. Трек будет исполняться на английском языке. Ведь, по мнению музыкантов, не только украинцы, но и европейцы должны узнать больше о невероятно глубокой украинской культуре.
Отметим, что группа Kozak System выступит в первом полуфинале Национального отбора на «Евровидение-2018» 10 февраля под номером 6.
Более подробно обо всех участников Нацотбора можно прочесть в нашем спецпроекте.