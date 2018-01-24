Группа Kozak System представила трек, который подготовила для «Евровидения-2018»

Участники группы Kozak System презентовали свою конкурсную песню для Нацотбора международный песенный конкурс

Новая песня группы Kozak System называется Mamai («Мамай»). На ее создание музыкантов вдохновил образ украинского супергероя — Казака Мамая. Это не просто легендарный персонаж, наделенный мужским благородством и окутанный древними легендами. Это и образ современного Мамая, подобного Iron Man, или Бэтмену, ничем не хуже, но гораздо



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Kozak System

Участники группы Kozak System презентовали свою конкурсную песню для Нацотбора международный песенный конкурс

Новая песня группы Kozak System называется Mamai («Мамай»). На ее создание музыкантов вдохновил образ украинского супергероя — Казака Мамая. Это не просто легендарный персонаж, наделенный мужским благородством и окутанный древними легендами. Это и образ современного Мамая, подобного Iron Man, или Бэтмену, ничем не хуже, но гораздо древнее, уверяют артисты.

«Мы бы хотели, чтобы мужчины сейчас были более мужественными, умнее, мудрее, элегантнее, культурнее. И именно песня «Мамай» — об образе, таком общем образе казака, которого мы себе представляем», — говорит вокалист группы Иван Леньо.

Слова к песне написал известный украинский поэт-песенник Николай Бровченко. Трек будет исполняться на английском языке. Ведь, по мнению музыкантов, не только украинцы, но и европейцы должны узнать больше о невероятно глубокой украинской культуре.

«В каждой стране есть рыцари, известные на весь мир. Мы знаем мушкетеров во Франции, самураев в Японии, гайдуков в Румынии. У нас так же есть старинная украинская рыцарская традиция. И ни в коем случае она не является традицией какого-то шароварства или хулиганства. Мы хотим как раз восстановить первоначальный смысл этого слова. То есть Мамай — это украинский сакральный образ мужчины, защитника, путешественника, поэта, философа», — отметил басист группы Владимир Шерстюк.

Отметим, что группа Kozak System выступит в первом полуфинале Национального отбора на «Евровидение-2018» 10 февраля под номером 6.

Более подробно обо всех участников Нацотбора можно прочесть в нашем спецпроекте.







