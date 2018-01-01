Юрко Юрченко злостно раскритиковал артистов, выступающих в Росси

Певец не сдерживался в выражениях, отзываясь о своих коллегах, которые выходят на сцену страны-агрессора

Финалист телешоу «Х-Фактор» Юрко Юрченко, который участвует в Нацотборе на «Евровидение», резко прокомментировал позицию украинских артистов, которые в последние годы выступают на российской сцене. Певец считает их поступок предательством. «Обычные ссыкуны. Просто крысы, которых я часто встречаю. Люди, которые не



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Юрко Юрченко

Певец не сдерживался в выражениях, отзываясь о своих коллегах, которые выходят на сцену страны-агрессора

Финалист телешоу «Х-Фактор» Юрко Юрченко, который участвует в Нацотборе на «Евровидение», резко прокомментировал позицию украинских артистов, которые в последние годы выступают на российской сцене. Певец считает их поступок предательством.

«Обычные ссыкуны. Просто крысы, которых я часто встречаю. Люди, которые не любят и не уважают ни себя, ни свою родину. Не может быть артист вне политики, потому что понятие «артист» не существует, существуют понятия «человек», «гражданин». У гражданина должна быть четкая позиция», - гневно заявил Юрченко.

Также он отметил, что на нынешней войне Украины с Россией многие зарабатывают, занимаясь коррупцией.

«Да, она какая-то немного неправильная, какая-то глупая и временами коррумпированная, с кучей людей, которые зарабатывают на этом... И я все это видел, когда бывал там. Но сколько я знал людей, которые погибли!», - подчеркнул певец, который выступал перед украинскими военными в АТО.

Джерело: Обозреватель