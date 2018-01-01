Украинский коллектив стал «группой года» в США

Группа оказалась лучшей среди 72 претендентов на это звание

Известная украинская группа Atmasfera удостоилась награды престижной американской премии Round Glass Music Awards 2018 в номинации «Группа года». «Мы выиграли американскую премию Round Glass Music Awards 2018 в номинации Enlightened Musician of the Year. Это одна из самых престижных премий в этом году», – говорят



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Atmasfera

Группа оказалась лучшей среди 72 претендентов на это звание

Известная украинская группа Atmasfera удостоилась награды престижной американской премии Round Glass Music Awards 2018 в номинации «Группа года».

«Мы выиграли американскую премию Round Glass Music Awards 2018 в номинации Enlightened Musician of the Year. Это одна из самых престижных премий в этом году», – говорят представители коллектива. Также уточняется, что за это звание боролось 72 коллектива из разных стран.

Кроме того, группа боролась за награды в номинациях «Песня года», «Группа года» и «Лучшее музыкальное видео».

Группа выступает с 2003 года. Большинство ее песен исполняется на санскрите. Также группа поет на украинском и английском языках. Среди участников группы - девушки-близнецы, дочери Юрия Яремчука - музыканта жанра импровизационного джаза и авангарда.

Участники Atmasfera исполняют музыку на таких инструментах, как флейта, клавиши, гитара, мандолина, арфа, гармония, бугские, различные перкуссии, бас-гитара, саксонетт, колокольчики, дарбука и другие инструменты.

Джерело: Сегодня