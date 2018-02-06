Массаж вилками: Мадонна показала, как ухаживает за своим лицом

Поп-дива не перестает удивлять своих поклонников

Совсем недавно, Мадонна опубликовала откровенный снимок, на котором певица запечатлена с обнаженной грудью, едва прикрытой сумкой Louis Vuitton. А сегодня, эпатажная артистка поделилась с фолловерами своими бьюти-секретами. На своей странице в Instagram Мадонна опубликовала видео, на котором продемонстрировала, как ей удается сохранить



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Мадонна

Поп-дива не перестает удивлять своих поклонников

Совсем недавно, Мадонна опубликовала откровенный снимок, на котором певица запечатлена с обнаженной грудью, едва прикрытой сумкой Louis Vuitton. А сегодня, эпатажная артистка поделилась с фолловерами своими бьюти-секретами.

На своей странице в Instagram Мадонна опубликовала видео, на котором продемонстрировала, как ей удается сохранить молодость. В ролике лицо звезды массируют ничем иным, как вилками. Для большего антуража Мадонна наложила на видео фильтр, благодаря которому ее лицо стало похоже на шарик, а голос — на голос мультяшки.

Стоит отметить, что на такой массаж, даже если он избавит вас от морщин сию секунду, решится не каждая девушка.





Напомним, что недавно Мадонну раскритиковали в сети за видео, в котором она изобразила беременную, при этом выпивая шампанское. Фолловеры артистки не поняли своеобразного юмора и предположили, что певица записала ролик под действием наркотических средств.