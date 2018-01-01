«Квартал 95» заподозрил Нацсовет в сговоре против сериала «Сваты»

Опубликована переписка между лицами, заинтересоваными в запрете сериала

Сегодня представители студии «Квартал 95» заявили, что председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко вступил в заговор с руководителем телеканала ICTV Александром Богуцким с целью запретить сериал «Сваты». Последний, напомним, создавался «Кварталом 95». «Ими была заранее

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Сваты

Опубликована переписка между лицами, заинтересоваными в запрете сериала

Сегодня представители студии «Квартал 95» заявили, что председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко вступил в заговор с руководителем телеканала ICTV Александром Богуцким с целью запретить сериал «Сваты». Последний, напомним, создавался «Кварталом 95».

«Ими была заранее спланированная процедура внесения фамилии артиста Федора Добронравова в список лиц, которым запрещен въезд в Украину, а следом, в неопределенный законом Украины способ внесения его в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Следствием этого стал запрет шести сезонов высокорейтингового украинского сериала «Сваты». Уже много лет подряд все шесть сезонов «Сватов» являются самым популярным сериалом на украинском телевидении», - говорится в официальном обращении «Квартала 95».

В подтверждение этого в сети опубликована переписка Артеменко с Богуцким, в котором они обсуждают, что делать с актером Федором Добронравовым, который исполнил в «Сватах» одну из главных ролей.

«Становится понятно, что, если опубликованная переписка – правда, этот запрет имел целью получение неконкурентных преимуществ телеканалом ICTV над телеканалом «1+1». Следовательно, запрет «Сватов» состоялся на заказ? Хотелось бы услышать комментарии и объяснения всех лиц, задействованных в этом деле (Ю. Артеменко, А. Герасимюк и С.Костинского), а возможно и комментарии компетентных органов», - сказано в обращении студии.

«По нашему мнению, к сожалению, данная ситуация может свидетельствовать о недобросовестной конкурентной борьбе и наличии коррупционных заговоров, в которых принимают участие чиновники Нацсовета. Более того, мы получили еще одно подтверждение того, что все фейковые скандалы, в которые пытались втянуть студию «Квартал 95» в течение последнего времени, являются заказными и сфабрикованными», - подытожили в студии.