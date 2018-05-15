Группа «Агонь» станцевали брейк-данс на Крещатике

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Группы «Агонь»

Музыкантов заметили среди би боев во время соревнований по брейк-дансу

На днях солисты группы «Агонь» решили вспомнить, с чего начиналась их карьера, и вернулись в самое сердце уличного танца – на Крещатик. Соответствующее видео поклонники артистов разместили в сети, пишет «Главком».

На записи отчетливо видно, как Боровский и Савлепов сначала просто наблюдали за происходящим батлом, а после и вовсе вышли на дэнс флор и под громкие аплодисменты зрителей устроили джем в кругу.

Была ли это разовая акция от группы «Агонь», или все же танец взял верх над музыкой, пока остается под вопросом.