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    Группа «Агонь» станцевали брейк-данс на Крещатике

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    Группы &laquo;Агонь&raquo;&nbsp;
    Группы «Агонь» 

    Музыкантов заметили среди би боев во время соревнований по брейк-дансу

    На днях солисты группы «Агонь» решили вспомнить, с чего начиналась их карьера, и вернулись в самое сердце уличного танца – на Крещатик. Соответствующее видео поклонники артистов разместили в сети, пишет «Главком».

    На записи отчетливо видно, как Боровский и Савлепов сначала просто наблюдали за происходящим батлом, а после и вовсе вышли на дэнс флор и под громкие аплодисменты зрителей устроили джем в кругу.

    Была ли это разовая акция от группы «Агонь», или все же танец взял верх над музыкой, пока остается под вопросом.

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