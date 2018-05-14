Активисты планируют сорвать гастрольный тур Виталия Козловского

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Виталий Козловский

Причиной негодования украинских активистов стало то, что Козловский выступил в Москве 9 мая

Запланированный концертный тур по городам Украины под угрозой срыва.

Так, 18 мая певец должен был выступать во Львове - в одном из развлекательных заведений в центре города. Но к владельцам ресторана обратились активисты и призвали отменить концерт. Главной причиной недовольства активистов стало выступление украинского артиста на территории РФ.

После того, как в СМИ появились снимки и видео, на которых запечатлен Козловский на московской сцене, артист поспешил оправдаться в сети.

«Я почтил ветеранов там, где меня хотели услышать, и по другому случаю этого выступления я бы себе не позволил. Убежден, что ветераны в Москве такие же, как и в Киеве — они вместе прошли страшную войну, победили в ней, заплатив очень дорогую цену. Они шли до конца, не делили себя на нации, это их память. И они заслуживают того, чтобы прожить свои последние годы достойно, чувствуя нашу благодарность», — написал Козловский на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что слова артиста не убедили украинских активистов и они не готовы мириться с таким положением дел.

«Если концерт не отменят организаторы – общественность Львова отменит его самостоятельно», - заявили активисты.

Вслед за Львовом восстал Тернополь – воспротивился «Правый сектор».

«Целью выступления в России, по словам артиста, было «продвигать украинскую идею и нашу правду простым людям». О том, какую такую украинскую идею можно продвигать, исполняя советские песни в столице страны-агрессора и в чем она заключается, певец не объяснил. Виталию не надо прикрываться «патриотизмом» и выдумывать ряд причин, которые демонстрируют предательство как вынужденный благородный поступок. Предательство это и есть предательство. Украина в войне, тысячи погибших, сотни в плену, а такие, как Виталий, до сих пор не поняли, что петь для врагов – противно и аморально. Поэтому мы заявляем, что от сегодня вход на тернопольскую сцену Виталию Козловскому закрыт», - написано на странице «Правый сектор Тернопольщина».

В свою очередь, Виталий Козловский отреагировал на заявления активистов короткой заметкой в соцсети:

«Грехи других судить Вы так усердно рвётесь, начните со своих и до чужих не доберётесь.»

Джерело: Комсомольска Правда в Украине