Фанаты Melovin устроили эффектный прием музыканту после «Евровидения»

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Melovin

Артиста приветствовали песней, с которой он выступал на конкурсе

Поклонники украинского музыканта Melovin, который представлял нашу страну на «Евровидении», вернулся домой. В аэропорту певца ждало большое количество поклонников, которых он называет «меловинаторами». Фанаты встречали артиста с букетами цветов и караваем.

«Как я скучал! Ваша любовь и есть моя самая главная победа!», - подписал фотографию певец.

Также фанаты спели композицию артиста Under The Ladder, с которой он боролся за победу. Напомним, по результатам голосования он занял лишь 17 строчку.

Допис, поширений MÉLOVIN (@melovin_official) 13 Тра 2018 р. о 8:58 PDT

Напомним, 12 мая в Лиссабоне прошел финал песенного конкурса «Евровидение-2018», где победу одержала представительница Израиля Нетта Барзилай, у которой сломалась награда конкурса – хрустальный микрофон.

Джерело: ТСН