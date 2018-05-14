Фанаты Melovin устроили эффектный прием музыканту после «Евровидения»
- Сьогодні, 16:13
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Артиста приветствовали песней, с которой он выступал на конкурсе
Поклонники украинского музыканта Melovin, который представлял нашу страну на «Евровидении», вернулся домой. В аэропорту певца ждало большое количество поклонников, которых он называет «меловинаторами». Фанаты встречали артиста с букетами цветов и караваем.
«Как я скучал! Ваша любовь и есть моя самая главная победа!», - подписал фотографию певец.
Также фанаты спели композицию артиста Under The Ladder, с которой он боролся за победу. Напомним, по результатам голосования он занял лишь 17 строчку.
Напомним, 12 мая в Лиссабоне прошел финал песенного конкурса «Евровидение-2018», где победу одержала представительница Израиля Нетта Барзилай, у которой сломалась награда конкурса – хрустальный микрофон.
Джерело: ТСН