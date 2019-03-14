Певица Камалия презентовала эффектный видеоклип на песню «Вільна»



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Камалия

Артистка продемонстрировала в клипе несколько сексуальных луков

Украинская певица и экс- участница проекта «Танцы со звездами» Камалия выпустила новую клип на композицию «Вільна».

«Эта песня – о настоящей свободе женщины от любых «токсичных» отношений. И я буду очень рада, если моя песня изменит чью-то жизнь к лучшему!», - отметила звезда в соцсети.

Особое внимание поклонников привлек пикантный наряд Камалии - красный пиджак, который певица одела на голое тело и обувь с леопардовым принтом. Кроме этого артистка поразила своими умениями езды верхом.

Также стоит отметить, что новая композиция уже успела занять первое место в iTunes чарт Украины.