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    Шоу-биз

    Певица Камалия презентовала эффектный видеоклип на песню «Вільна»

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    Камалия - Певица Камалия презентовала эффектный видеоклип на песню «Вільна»
    Камалия

    Артистка продемонстрировала в клипе несколько сексуальных луков

    Украинская певица и экс- участница проекта «Танцы со звездами» Камалия выпустила новую клип на композицию «Вільна».

    «Эта песня – о настоящей свободе женщины от любых «токсичных» отношений. И я буду очень рада, если моя песня изменит чью-то жизнь к лучшему!», - отметила звезда в соцсети.

    Особое внимание поклонников привлек пикантный наряд Камалии - красный пиджак, который певица одела на голое тело и обувь с леопардовым принтом. Кроме этого артистка поразила своими умениями езды верхом.

    Также стоит отметить, что новая композиция уже успела занять первое место в iTunes чарт Украины. 

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