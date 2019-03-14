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    Экс-солистка группы «Виа Гра» поразила снимком без макияжа

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    Надежда Мейхер - Экс-солистка группы «Виа Гра» поразила снимком без макияжа
    Надежда Мейхер
    instagram.com/nadyameiher

    Певица, телеведущая и дизайнер Надежда Мейхер – одна из немногих женщин украинской сцены, которая не боится показать мелкие морщинки на своем лице

    В апреле этого года украинской певице и fashion-дизайнеру исполниться 37 лет. Своими мыслями на этот счет артистка решила поделиться в соцсети.

    «В апреле мне 37. И жизнь только начинается. В новом качестве, с новыми эмоциями... Мудро и глубоко... Наполнена. Чувствую себя, как лучшие красные вина из Grand Reserve», – призналась Надежда Мейхер. Также артистка опубликовала снимок без макияжа и отметила, что едет на съемки в Харьков.


    Надежда Мейхер

    Надежда Мейхер

    Поклонники пришли в восторг от внешности Надежды и осыпали ее комплиментами под фотографией в Instagram.

    «Я только что проснулась, включила телефон, а тут такая красота с экрана смотрит на меня. Чудесная моя, вы наглядный пример того, как ослепительно может выглядеть женщина без грамма косметики, если у неё красивая душа», «Очень красивая. Как ребёнок, с детской улыбкой», - пишут фолловеры.

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