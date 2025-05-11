Гурт Ziferblat показав образи від українських брендів на відкритті «Євробачення-2025»

Гурт Ziferblat зʼявився на відкритті в образах від українських брендів

Перед виходом учасники проїхалися містом старовинними трамваями й автобусами

У швейцарському Базелі відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Бірюзовою доріжкою пройшли всі 37 учасників, серед них – український гурт Ziferblat. Як інформує «Главком», про це повідомляють «Суспільне» й SRF.

Як зазначають український і швейцарський мовники, довжина доріжки, що простяглася від ратуші до виставкового центру, сягала 1,3 кілометра – це рекорд в історії конкурсу. Загалом церемонія коштувала майже мільйон євро.

Гурт Ziferblat і Оксана Скибінська, голова української делегації на Євробаченні-2025 фото: suspilne.media

Перед виходом учасники проїхалися містом старовинними трамваями й автобусами. Пропалестинські протестувальники намагалися блокувати трамвай, у якому сиділа співачка з Ізраїлю Юваль Рафаель.

Гурт Ziferblat зʼявився на відкритті в образах від українських брендів. Гітарист Валентин і соліст Даниїл Лещинські були вдягнуті в костюми від бренду J’amemme з об’ємним плісированим верхом. «Суспільне» зазначає, що це навіювало образ молитовного птаха – головного символу конкурсної пісні гурту Bird of Pray.

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Барабанник Федір Ходаков обрав однотонний стиль від Andreas Moskin, натхненний богемною естетикою та українським поетичним кінематографом 1960–70-х років, зокрема фільмом «Білий птах з чорною ознакою» Івана Миколайчука та Юрія Іллєнка. Цей бренд співпрацює з президентом Володимиром Зеленським.

Після виходу на доріжку музиканти підійшли до українців, які прибули на церемонію відкриття, щоб зробити спільне фото.

Гурт Ziferblat: Валентин Лещинський, Даниїл Лещинський і Федір Ходаков фото: suspilne.media

Цьогоріч відбудеться вже 69-й пісенний конкурс «Євробачення». Швейцарія прийматиме конкурс утретє. Уперше країна приймала та виграла конкурс у Лугано ще 1956 року.

Після перемоги у 1988-му Швейцарія проводила «Євробачення-1989» у Лозанні. Цього разу пісенний конкурс уперше проведуть у німецькомовній частині країни, місті Базель.

За результатами жеребкування, Україна виступить у першій частині першого півфіналу 13 травня. Країну представлятиме гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray, який переміг на національному відборі.

Гранд-фінал проведуть на арені St. Jakobshalle 17 травня.

Нагадаємо, що організатори пісенного конкурсу Євробачення-2025, що відбудеться у Швейцарії, обіцяють зробити кожен з прямих ефірів – два півфінали й грандфінал – особливими, з унікальною тематикою та атмосферою.

Перший півфінал, 13 травня, пройде під гаслом «З чого все почалося» – вшанують Швейцарію як країну-засновницю конкурсу. Другий півфінал, 15 травня, буде присвячено фанатам Євробачення – тим, хто підтримує конкурс протягом багатьох років.

Україну представлятиме гурт Ziferblat. Результати фіналу Національного відбору Євробачення 2025 стали відомі 8 лютого. Також «Главком» детально розповідав про творчість гурту та їх конкурсну пісню.