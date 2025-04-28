«Книжкова країна» на ВДНГ зібрала понад 72 тис. відвідувачів: які книжки купували найчастіше
Протягом чотирьох днів «Книжкової країни» відбулося 365 подій
24−27 квітня на ВДНГ пройшла третя «Книжкова країна» – один із найбільших літературних заходів в Україні. Цього сезону подія досягла рекордної кількості проданих книжок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на організаторів фестивалю.
Повідомляється, що фестиваль традиційно об'єднав видавництва, авторів, зіркових гостей, блогерів і всіх, хто прагнув приємно провести час у компанії однодумців.
«Уже можна впевнено сказати, що «Книжкова країна» стала важливою частиною літературного й культурного життя українців. Ми щиро пишаємося цим і дякуємо всім, хто підтримує фестиваль і долучається до нього. Цього сезону ми вкотре переконалися, наскільки потрібними є такі події: відвідуваність і зацікавленість залишаються стабільно високими, а програмне наповнення стає різноманітнішим. Наша мета – не лише тримати планку, але й дивувати гостей знову й знову. Вірю, що наступна «Книжкова країна» також запропонує щось нове і цікаве», – зазначає засновник «Книжкової країни» Євген Мушкін.
На фестивалі традиційно обрали книгу-переможця «Премії книжкових блогерів», якою став роман Любка Дереша «Погляд медузи», а також провели десятки родинних читань разом із відомими українцями.
Протягом чотирьох днів «Книжкової країни» відбулося 365 подій: 120 презентації, 72 дискусій, 63 творчих та літературних майстеркласів, 60 автограф-сесій, 30 читань, 10 сесій ігротек (змагання чи турніри з настільних ігор), чотири театральних вистави, шість квестів. Ці події відвідало близько 13 тис. людей. У ярмарку, зокрема, взяли участь 140 учасників: книгарні, видавництва, магазини, незалежні автори тощо.
Загалом цього сезону фестиваль «Книжкова країна» зібрав понад 72,5 тис. гостей.
За даними учасників на фестивалі загалом було придбано близько 90 тис. книг на загальну суму 28 млн грн – це рекорд для «Книжкової країни». Серед найменувань, що купували найчастіше:
- Книгарня «Є»: «Однією ногою під Києвом» (Сергій Скришевський), «Тією горою є ви» (Бріанна Вест), «Фронтмени; Readeat: Колонія» (Макс Кідрук), «Ми знайдемо свого Марселя» (Інна Мірошниченко), «Вбивчі письменники» (Саша Павлова);
- Yakaboo: «Купи собі той довбаний букет» (Тара Шустер), «Жінки, що біжать з вовками» (Клариса Пінкола Естес), «Тінь богів» (Джон Ґвінн);
- Vivat: «Наречена» (Алі Гейзелвуд), «За сіткою» (Стефані Арчер), «Помічниця лиходія» (Ханна Ніколь Мерер), «Ніколи не бреши» (Фріда Мак-Фадден);
- КСД: «Вище неба» (Ліз Томфорд), «Сутінки» (Пенелопа Дуглас), «Правильне рішення» (Ліз Томфорд), «Двоповня» (Катерина Самойленко);
- Видавництво «Фабула»: «Книжкові хроніки Анімант Крамб» (Лінь Ріна), «Молитва за Овена Міні» (Джон Ірвінг), «Еліза Геммільтон. Кримінальна справа з валізою» (Лінь Ріна);
- «Видавництво Старого Лева»: «Вівці цілі» (Євгенія Кузнєцова), «Спитайте Мієчку» (Євгенія Кузнєцова),«Сорочине вбивство» (Ентоні Горовіц), «Я бачу, вас цікавить пітьма» (Ілларіон Павлюк);
- Видавництво «Богдан»: «Чи бачать небеса котів» , «Жнець без коси» (Олександра Черепан), «Світи вигнання та ілюзій» (Урсула Ле Ґвін)
- Лабораторія: «Там, де живуть книжки» (Віталій Дуленко), «За Перекопом є земля» (Анастасія Левкова), «Усі персонажі вигадані. Або ні» (Юлія Лаба), «З нами житиме еласмотерій» (Роман Голубовський).
Нагадаємо, майже рік тому російський обстріл зруйнував друкарню «Фактор-Друк» у Харкові. На цей час її вдалося повністю відновити.
До слова, у США Національний фонд гуманітарних наук припинив фінансування видавничої програми Українського наукового інституту Гарвардського університету. Як відомо, видавнича програма, започаткована у 2021 році, займалася перекладом і виданням української літератури англійською мовою.
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