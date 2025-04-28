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«Книжкова країна» на ВДНГ зібрала понад 72 тис. відвідувачів: які книжки купували найчастіше

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Книжкова країна» на ВДНГ зібрала понад 72 тис. відвідувачів: які книжки купували найчастіше
На фестивалі загалом було придбано близько 90 000 книг
фото: book.vdng.ua

Протягом чотирьох днів «Книжкової країни» відбулося 365 подій

24−27 квітня на ВДНГ пройшла третя «Книжкова країна» – один із найбільших літературних заходів в Україні. Цього сезону подія досягла рекордної кількості проданих книжок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на організаторів фестивалю. 

Повідомляється, що фестиваль традиційно об'єднав видавництва, авторів, зіркових гостей, блогерів і всіх, хто прагнув приємно провести час у компанії однодумців.

«Уже можна впевнено сказати, що «Книжкова країна» стала важливою частиною літературного й культурного життя українців. Ми щиро пишаємося цим і дякуємо всім, хто підтримує фестиваль і долучається до нього. Цього сезону ми вкотре переконалися, наскільки потрібними є такі події: відвідуваність і зацікавленість залишаються стабільно високими, а програмне наповнення стає різноманітнішим. Наша мета – не лише тримати планку, але й дивувати гостей знову й знову. Вірю, що наступна «Книжкова країна» також запропонує щось нове і цікаве», – зазначає засновник «Книжкової країни» Євген Мушкін.

На фестивалі традиційно обрали книгу-переможця «Премії книжкових блогерів», якою став роман Любка Дереша «Погляд медузи», а також провели десятки родинних читань разом із відомими українцями.

Протягом чотирьох днів «Книжкової країни» відбулося 365 подій: 120 презентації, 72 дискусій, 63 творчих та літературних майстеркласів, 60 автограф-сесій, 30 читань, 10 сесій ігротек (змагання чи турніри з настільних ігор), чотири театральних вистави, шість квестів. Ці події відвідало близько 13 тис. людей. У ярмарку, зокрема, взяли участь 140 учасників: книгарні, видавництва, магазини, незалежні автори тощо.

24−27 квітня на ВДНГ пройшла третя «Книжкова країна»
24−27 квітня на ВДНГ пройшла третя «Книжкова країна»
фото: book.vdng.ua

Загалом цього сезону фестиваль «Книжкова країна» зібрав понад 72,5 тис. гостей.

За даними учасників на фестивалі загалом було придбано близько 90 тис. книг на загальну суму 28 млн грн – це рекорд для «Книжкової країни». Серед найменувань, що купували найчастіше:

  • Книгарня «Є»: «Однією ногою під Києвом» (Сергій Скришевський), «Тією горою є ви» (Бріанна Вест), «Фронтмени; Readeat: Колонія»  (Макс Кідрук), «Ми знайдемо свого Марселя» (Інна Мірошниченко), «Вбивчі письменники» (Саша Павлова);
  • Yakaboo: «Купи собі той довбаний букет» (Тара Шустер), «Жінки, що біжать з вовками» (Клариса Пінкола Естес), «Тінь богів» (Джон Ґвінн);
  • Vivat: «Наречена» (Алі Гейзелвуд), «За сіткою» (Стефані Арчер), «Помічниця лиходія» (Ханна Ніколь Мерер), «Ніколи не бреши» (Фріда Мак-Фадден);
  • КСД: «Вище неба» (Ліз Томфорд), «Сутінки» (Пенелопа Дуглас), «Правильне рішення» (Ліз Томфорд), «Двоповня» (Катерина Самойленко);
  • Видавництво «Фабула»: «Книжкові хроніки Анімант Крамб» (Лінь Ріна), «Молитва за Овена Міні» (Джон Ірвінг), «Еліза Геммільтон. Кримінальна справа з валізою» (Лінь Ріна);
  • «Видавництво Старого Лева»: «Вівці цілі» (Євгенія Кузнєцова), «Спитайте Мієчку» (Євгенія Кузнєцова),«Сорочине вбивство» (Ентоні Горовіц), «Я бачу, вас цікавить пітьма» (Ілларіон Павлюк);
  • Видавництво «Богдан»: «Чи бачать небеса котів» , «Жнець без коси» (Олександра Черепан), «Світи вигнання та ілюзій» (Урсула Ле Ґвін)
  • Лабораторія: «Там, де живуть книжки» (Віталій Дуленко), «За Перекопом є земля» (Анастасія Левкова), «Усі персонажі вигадані. Або ні» (Юлія Лаба), «З нами житиме еласмотерій» (Роман Голубовський).

Нагадаємо, майже рік тому російський обстріл зруйнував друкарню «Фактор-Друк» у Харкові. На цей час її вдалося повністю відновити

До слова, у США Національний фонд гуманітарних наук припинив фінансування видавничої програми Українського наукового інституту Гарвардського університету. Як відомо, видавнича програма, започаткована у 2021 році, займалася перекладом і виданням української літератури англійською мовою.

Теги: Київ книги рекорд фестиваль

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