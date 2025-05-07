Євробачення-2025: яке місце прогнозують букмекери Україні

Євробачення-2025 пройде з 13 по 17 травня у Базелі, Швейцарія

Букмекери переконані, що гурт Ziferblat опиниться у фіналі

На офіційному сайті «Євробачення» щодня публікуються оновлені прогнози букмекерів, і наразі Швеція впевнено утримує перше місце. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на eurovisionworld.com.

Швецію цьогоріч представляє гурт Kaj із піснею Bara bada bastu. Групі пророкують перемогу з ймовірністю в 36%.

Kaj/Bara bada bastu

Друге місце букмекери прогнозують Австрії з ймовірністю у 20%. Країну представлятиме співак JJ з піснею Wasted Love.

JJ/Wasted Love

На третій сходинці наразі перебуває Франція з ймовірністю виграшу в 7%. Її представлятиме Louane з піснею Maman.

Louane/Maman

Четверте місце букмекери прогнозують співачці Yuval Raphael з піснею New Day Will Rise з ймовірністю виграшу в 6%. Вона представлятиме Ізраїль.

Yuval Raphael/New Day Will Rise

На п'ятій сходинці наразі перебувають Нідерланди з ймовірністю у 6%. Їх представлятиме Claude з піснею. C'est La Vie

Claude/C'est La Vie

Щодо України, то букмекери переконані, що гурт Ziferblat у фіналі опиниться, однак посяде там 13 сходинку.

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Ziferblat/Bird of Pray

Нагадаємо, що організатори пісенного конкурсу Євробачення-2025, що відбудеться у Швейцарії, обіцяють зробити кожен з прямих ефірів – два півфінали й грандфінал – особливими, з унікальною тематикою та атмосферою.

Перший півфінал, 13 травня, пройде під гаслом «З чого все почалося» – вшанують Швейцарію як країну-засновницю конкурсу. Другий півфінал, 15 травня, буде присвячено фанатам Євробачення – тим, хто підтримує конкурс протягом багатьох років.

Україну представлятиме гурт Ziferblat. Результати фіналу Національного відбору Євробачення 2025 стали відомі 8 лютого. Також «Главком» детально розповідав про творчість гурту та їх конкурсну пісню.