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Келлог зробив заяву про кінець війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Келлог зробив заяву про кінець війни
Всеосяжне припинення вогню початок процесу закінчення найбільшої і найтривалішої війни в Європі, упевнений Келлог
фото з відкритих джерел

«Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв: «Припиніть убивства негайно», – зауважив Келлог

Спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що повне припинення вогню на 30 днів стане початком завершення російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у соцмережі Х.

«Всеосяжне (повітряне, наземне, морське, інфраструктурне) припинення вогню на 30 днів покладе початок процесу закінчення найбільшої і найтривалішої війни в Європі з часів Другої світової війни», – написав Келлог.

Він зазначив, що президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв: «Припиніть убивства негайно».

Реакція Келлога була відповіддю на пост міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який написав про розмову «Коаліції рішучих» із Трампом щодо досягнення миру. Зокрема, Сибіга зазначив, що Україна і всі союзники готові до повного і беззастережного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи з понеділка 12 травня.

Якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, міцне припинення вогню і кошторис зі зміцнення довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів», – написав глава МЗС України.

Також ми писали, що за підсумками сьогоднішньої зустрічі президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 30-денне припинення вогню має розпочатися вже 12 травня. Якщо ж Росія не погодиться на, тоді на країну чекають нові санкції.

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Теги: росія санкції Дональд Трамп Україна Кіт Келлог перемир'я

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