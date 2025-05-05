5 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не рекомендується стригтися

5 травня відзначається Всесвітній день акушерки та Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю. Віряни вшановують пам’ять великомучениці Ірини Македонської.

Всесвітній день акушерки

Помічники лікарів, так називають акушерок у пологових будинках, відзначають своє професійне свято «Всесвітній день акушерки» 5 травня. Праця цієї категорії медиків незамінна, за великим рахунком, саме акушерки допомагають малюкам з’являтися на світ.

Основні функції акушерки багатогранні і зачіпають надання першої акушерсько-гінекологічної допомоги, та підготовку інструментарію для проведення прийому лікаря-гінеколога, і допомогу лікарю при огляді жінки, і взяття мазків на гістологічні, бактеріологічні види досліджень, та виписку на проведення аналізів з консультацією фахівців, і проведення патронажу породіль та вагітних, і проведення диспансеризації хворих, ведення документації по їх диспансеризацію, психологічну підготовку вагітної до пологів, при необхідності ведення педіатричної роботи, а також усім відоме надання допомоги акушер-гінекологу у веденні пологів.

У професійне свято акушерки – «День акушерки» ми приєднуємося до численних привітань на адресу наших незамінних акушерок і бажаємо їм міцного здоров’я, трудових успіхів і надійного родинного щастя.

Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю

Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю світова спільнота відзначає 5 травня. У цей день 1992 року люди з обмеженими можливостями з 17 країн одночасно провели перший Загальноєвропейський день боротьби за рівні права і проти дискримінації інвалідів. Ні одна категорія громадян не повинна залишитися без уваги влади. Незалежно від національності, релігії, майнового стану, стану здоров’я.

У нас кажуть – інваліди. На Заході – люди з обмеженими можливостями здоров’я. По суті – одне й те саме, але в Україні інваліди – одна з самих малозахищених верств населення, – вважають борці за їхні права. Кожен п’ятий має пенсію нижче величини прожиткового мінімуму. Багато з них потребують постійного стороннього догляду.



В Україні за останніми офіційними статистичними даними кількість інвалідів зростає. Щороку інвалідами стають декілька тисяч чоловік.

Що сьогодні за церковне свято

5 травня у церковному календарі – день пам’яті великомучениці Ірини Македонської. Вона була ранньохристиянською святою дівою і мученицею, яка жила в І-II столітті. Народилася у сім’ї язичницького правителя Лікінія і до хрещення мала ім’я Пенелопа. Ірина була охрещена одним з учнів апостола Павла, апостолом Тимофієм, і згодом навернула до християнства своїх батьків та близько 3000 людей.

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Що не можна робити 5 травня

Чоловікам забороняється садити овочі;

Стару траву не можна залишати на полі;

Не рекомендується стригтися.

Народні прикмети і традиції

Птахи припинили щебетати – до грози;

негода – буде великий урожай хліба;

йде дощ з невеликими перервами – до погіршення погоди;

кішка їсть траву – чекайте на дощ.

Пам’ятні дати 5 травня

1581 рік – в Острозі друкар Іван Федоров видає свій останній твір – «Хронологію» Андрія Римші;

1821 рік – на острові Святої Єлени помирає Наполеон I;

1836 рік – у Бельгії починає діяти перша в Європі залізниця;

1891 рік – у Нью-Йорку відкривають концертний зал «Карнегі-хол»;

1912 рік – у Стокгольмі починаються V Олімпійські ігри;

1920 рік – проголошено автокефалію Української православної церкви;

1949 рік – починає діяти Рада Європи;

1956 рік – у Токіо починається перший чемпіонат світу з дзюдо;

1988 рік – перша телетрансляція з вершини Еверест;

1999 рік – вперше в історії Шотландії відбуваються вибори власного парламенту;

2014 рік – створюють добровольчий полк «Азов».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Яків, Ірина, Олександра, Клавдія, Фаїна.