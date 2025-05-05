5 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні не рекомендується стригтися
5 травня відзначається Всесвітній день акушерки та Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю. Віряни вшановують пам’ять великомучениці Ірини Македонської.
Всесвітній день акушерки
Помічники лікарів, так називають акушерок у пологових будинках, відзначають своє професійне свято «Всесвітній день акушерки» 5 травня. Праця цієї категорії медиків незамінна, за великим рахунком, саме акушерки допомагають малюкам з’являтися на світ.
Основні функції акушерки багатогранні і зачіпають надання першої акушерсько-гінекологічної допомоги, та підготовку інструментарію для проведення прийому лікаря-гінеколога, і допомогу лікарю при огляді жінки, і взяття мазків на гістологічні, бактеріологічні види досліджень, та виписку на проведення аналізів з консультацією фахівців, і проведення патронажу породіль та вагітних, і проведення диспансеризації хворих, ведення документації по їх диспансеризацію, психологічну підготовку вагітної до пологів, при необхідності ведення педіатричної роботи, а також усім відоме надання допомоги акушер-гінекологу у веденні пологів.
У професійне свято акушерки – «День акушерки» ми приєднуємося до численних привітань на адресу наших незамінних акушерок і бажаємо їм міцного здоров’я, трудових успіхів і надійного родинного щастя.
Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю
Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю світова спільнота відзначає 5 травня. У цей день 1992 року люди з обмеженими можливостями з 17 країн одночасно провели перший Загальноєвропейський день боротьби за рівні права і проти дискримінації інвалідів. Ні одна категорія громадян не повинна залишитися без уваги влади. Незалежно від національності, релігії, майнового стану, стану здоров’я.
У нас кажуть – інваліди. На Заході – люди з обмеженими можливостями здоров’я. По суті – одне й те саме, але в Україні інваліди – одна з самих малозахищених верств населення, – вважають борці за їхні права. Кожен п’ятий має пенсію нижче величини прожиткового мінімуму. Багато з них потребують постійного стороннього догляду.
В Україні за останніми офіційними статистичними даними кількість інвалідів зростає. Щороку інвалідами стають декілька тисяч чоловік.
Що сьогодні за церковне свято
5 травня у церковному календарі – день пам’яті великомучениці Ірини Македонської. Вона була ранньохристиянською святою дівою і мученицею, яка жила в І-II столітті. Народилася у сім’ї язичницького правителя Лікінія і до хрещення мала ім’я Пенелопа. Ірина була охрещена одним з учнів апостола Павла, апостолом Тимофієм, і згодом навернула до християнства своїх батьків та близько 3000 людей.
Що не можна робити 5 травня
- Чоловікам забороняється садити овочі;
- Стару траву не можна залишати на полі;
- Не рекомендується стригтися.
Народні прикмети і традиції
- Птахи припинили щебетати – до грози;
- негода – буде великий урожай хліба;
- йде дощ з невеликими перервами – до погіршення погоди;
- кішка їсть траву – чекайте на дощ.
Пам’ятні дати 5 травня
- 1581 рік – в Острозі друкар Іван Федоров видає свій останній твір – «Хронологію» Андрія Римші;
- 1821 рік – на острові Святої Єлени помирає Наполеон I;
- 1836 рік – у Бельгії починає діяти перша в Європі залізниця;
- 1891 рік – у Нью-Йорку відкривають концертний зал «Карнегі-хол»;
- 1912 рік – у Стокгольмі починаються V Олімпійські ігри;
- 1920 рік – проголошено автокефалію Української православної церкви;
- 1949 рік – починає діяти Рада Європи;
- 1956 рік – у Токіо починається перший чемпіонат світу з дзюдо;
- 1988 рік – перша телетрансляція з вершини Еверест;
- 1999 рік – вперше в історії Шотландії відбуваються вибори власного парламенту;
- 2014 рік – створюють добровольчий полк «Азов».
Іменини
День ангела сьогодні святкують Яків, Ірина, Олександра, Клавдія, Фаїна.
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