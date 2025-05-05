Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

5 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
5 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 травня – Всесвітній день акушерки
фото: depositphotos.com

Сьогодні не рекомендується стригтися

5 травня відзначається Всесвітній день акушерки та Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю. Віряни вшановують пам’ять великомучениці Ірини Македонської.

Всесвітній день акушерки

5 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Помічники лікарів, так називають акушерок у пологових будинках, відзначають своє професійне свято «Всесвітній день акушерки» 5 травня. Праця цієї категорії медиків незамінна, за великим рахунком, саме акушерки допомагають малюкам з’являтися на світ.

Основні функції акушерки багатогранні і зачіпають надання першої акушерсько-гінекологічної допомоги, та підготовку інструментарію для проведення прийому лікаря-гінеколога, і допомогу лікарю при огляді жінки, і взяття мазків на гістологічні, бактеріологічні види досліджень, та виписку на проведення аналізів з консультацією фахівців, і проведення патронажу породіль та вагітних, і проведення диспансеризації хворих, ведення документації по їх диспансеризацію, психологічну підготовку вагітної до пологів, при необхідності ведення педіатричної роботи, а також усім відоме надання допомоги акушер-гінекологу у веденні пологів.

У професійне свято акушерки – «День акушерки» ми приєднуємося до численних привітань на адресу наших незамінних акушерок і бажаємо їм міцного здоров’я, трудових успіхів і надійного родинного щастя.

Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю

5 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю світова спільнота відзначає 5 травня. У цей день 1992 року люди з обмеженими можливостями з 17 країн одночасно провели перший Загальноєвропейський день боротьби за рівні права і проти дискримінації інвалідів. Ні одна категорія громадян не повинна залишитися без уваги влади. Незалежно від національності, релігії, майнового стану, стану здоров’я.

У нас кажуть – інваліди. На Заході – люди з обмеженими можливостями здоров’я. По суті – одне й те саме, але в Україні інваліди – одна з самих малозахищених верств населення, – вважають борці за їхні права. Кожен п’ятий має пенсію нижче величини прожиткового мінімуму. Багато з них потребують постійного стороннього догляду.
 
В Україні за останніми офіційними статистичними даними кількість інвалідів зростає. Щороку інвалідами стають декілька тисяч чоловік.

Що сьогодні за церковне свято

5 травня у церковному календарі – день пам’яті великомучениці Ірини Македонської. Вона була ранньохристиянською святою дівою і мученицею, яка жила в І-II столітті. Народилася у сім’ї язичницького правителя Лікінія і до хрещення мала ім’я Пенелопа. Ірина була охрещена одним з учнів апостола Павла, апостолом Тимофієм, і згодом навернула до християнства своїх батьків та близько 3000 людей.

Читайте також: Церковний календар на травень 2025 року

Що не можна робити 5 травня

  • Чоловікам забороняється садити овочі;
  • Стару траву не можна залишати на полі;
  • Не рекомендується стригтися.

Народні прикмети і традиції

  • Птахи припинили щебетати – до грози;
  • негода – буде великий урожай хліба;
  • йде дощ з невеликими перервами – до погіршення погоди;
  • кішка їсть траву – чекайте на дощ.

Пам’ятні дати 5 травня

  • 1581 рік – в Острозі друкар Іван Федоров видає свій останній твір – «Хронологію» Андрія Римші;
  • 1821 рік – на острові Святої Єлени помирає Наполеон I;
  • 1836 рік – у Бельгії починає діяти перша в Європі залізниця;
  • 1891 рік – у Нью-Йорку відкривають концертний зал «Карнегі-хол»;
  • 1912 рік – у Стокгольмі починаються V Олімпійські ігри;
  • 1920 рік – проголошено автокефалію Української православної церкви;
  • 1949 рік – починає діяти Рада Європи;
  • 1956 рік – у Токіо починається перший чемпіонат світу з дзюдо;
  • 1988 рік – перша телетрансляція з вершини Еверест;
  • 1999 рік – вперше в історії Шотландії відбуваються вибори власного парламенту;
  • 2014 рік – створюють добровольчий полк «Азов».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Яків, Ірина, Олександра, Клавдія, Фаїна.

Читайте також:

Теги: церква свята релігія українці Україна традиції свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Корогодський хоче стати мером, бо йому подобається ухвалювати рішення
Корогодський заявив, що йде в мери Києва та назвав несподівану причину свого рішення
13 квiтня, 16:41
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
Американська торгівельна палата розкритикувала тарифні маніпуляції «Укрзалізниці»
24 квiтня, 12:24
Значні шанси отримати більшість у новому парламенті має Ліберальна партія
Канада сьогодні обиратиме новий парламент і премʼєр-міністра
28 квiтня, 07:26
Письменницю без ознак життя знайшов її син
У Німеччині знайдено мертвою письменницю, яка починала карʼєру в Україні
28 квiтня, 16:15
Трамп не відмовляється від своїх пропозицій для Канади
Трамп звернувся до жителів Канади напередодні оголошення результатів виборів
29 квiтня, 12:12
. Столицю накрила негода, яка принесла з собою зливу та блискавки
Над столицею вирувала перша травнева гроза: кияни поділилися видовищними кадрами
3 травня, 22:35
Ердоган не заперечив можливої зустрічі із Трампом
«Наші позиції щодо України збігаються»: Ердоган підтримав Трампа й анонсував зустріч
1 травня, 12:33
Ронні О'Салліван 14-й раз в кар'єрі вийшов до півфіналу чемпіонату світу зі снукеру
Стали відомі півфіналісти чемпіонату світу зі снукеру: хто продовжить змагатися за титул
1 травня, 10:00
Речниця Держдепартаменту Теммі Брюс заявила, що результат конфлікту вимагає «конкретних ідей» від Москви та Києва
США більше не будуть посередниками між РФ та Україною – речниця Держдепартаменту
2 травня, 07:45

Суспільство

Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Рівненська ОВА відзвітувала про останні дев’ять місяців
Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Рівненська ОВА відзвітувала про останні дев’ять місяців
Парад ближче, а гостей менше. Раптова недуга Фіцо та Вучича насмішила мережу: добірка мемів
Парад ближче, а гостей менше. Раптова недуга Фіцо та Вучича насмішила мережу: добірка мемів
Росія вдарила дронами та ракетами по Конотопу: є руйнування
Росія вдарила дронами та ракетами по Конотопу: є руйнування
Конотоп атакують дрони: лунають вибухи, працює ППО
Конотоп атакують дрони: лунають вибухи, працює ППО
5 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Як українською правильно скорочено називати Олександрів? Пояснення мовонознавиці
Як українською правильно скорочено називати Олександрів? Пояснення мовонознавиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
213K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 травня: ситуація на фронті
189K
Путін зробив заяву про закінчення війни в Україні
124K
Путін раптово заговорив про можливого наступника
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 травня 2025
50K
Військовий відмовився від ордена, бо проти Арестовича запроваджено санкції
33K
Колаборант здивував заявою про їжу в колонії

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua